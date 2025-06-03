ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

道奇聯名《航海王》狂歡夜！無人機秀魯夫...還可獲限定草帽

記者楊智仁／綜合報導

美國職棒大聯盟球隊洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），近年在大谷翔平以及世界冠軍的加持下，可說是世界人氣最高的球隊之一。日前道奇也宣布與日本東映動畫（Toei Animation）展開全新聯名合作，將紅遍全球的《航海王》帶進大聯盟球場，預計 7 月 3 日道奇隊主場對戰芝加哥白襪隊的比賽之夜舉行。

▼《航海王》X 道奇隊。（圖／翻攝自@Dodgers 推特）▲▼航海王。（圖／翻攝自@Dodgers）

《航海王》近期與多項運動品牌的聯名風潮，包括德國足球俱樂部多特蒙德（Borussia Dortmund）、美國職棒波士頓紅襪（Boston Red Sox）、美國職籃 NBA 洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）等等。這次的「航海王 X MLB」道奇隊執行副總裁暨行銷長 Lon Rosen 表示「與東映動畫的合作將為道奇體育場帶來滿滿樂趣，《航海王》是全球最受歡迎的 IP 之一，我們也很高興能將這部作品呈現給全世界最棒的球迷。」

東映動畫北美分公司行銷部高級總監 Lisa Yamatoya 補充，《航海王之夜》將是一場「獨一無二娛樂盛會」，賽後還會舉辦《航海王》主題的無人機秀展示魯夫等多位經典角色，當天在道奇體育場內外也將安排一系列互動活動，首批 4 萬名入場球迷還可獲得限定草帽（魯夫同款）。當然這次合作並非偶然，因為東映動畫北美分公司正是設立在洛杉磯，負責管理旗下《七龍珠》、《美少女戰士》、《聖鬥士星矢》、《數碼寶貝》與《航海王》等多項知名作品，這也說明為何《航海王》曾與湖人隊展開合作。

關鍵字：航海王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

推薦閱讀

《死亡擱淺2》出現hololive「兔田佩克拉」　小島秀夫確認合作

道奇聯名《航海王》狂歡夜！無人機秀魯夫...還可獲限定草帽

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片　海面魚鰭惹網哭：Gura是你嗎

《艾爾登法環 黑夜君臨》評價回升...韓神人單挑擊敗最終頭目

破億王道作《怪獸8號》第二季放送時間確定　怪獸覺醒保衛地球新章

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光　尾田親筆喊話：好好期待

《魔物獵人荒野》第2次大型更新來襲　「全新歷戰王」陸續登場

《火影忍者》版權方開告仿冒商品！賠償金額高達1.5億

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕供稱：大概偷了60次

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情　異常登出「加倍券白費」玩家暴怒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

道奇聯名《航海王》狂歡夜

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

《墮落之主》執行長談遊戲生態

《死亡擱淺2》出現兔田佩克拉

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光

前開發者解釋《星空》褒貶不一

《怪獸8號》第二季放送時間確定

最新新聞

《死亡擱淺2》出現兔田佩克拉

道奇聯名《航海王》狂歡夜

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

韓神人單挑擊敗「黑夜君臨」最終頭目

《怪獸8號》第二季放送時間確定

《航海王》真人版「喬巴」面部原型曝光

《魔物獵人荒野》2次大更新來襲

《火影忍者》版權方開告仿冒商品

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366