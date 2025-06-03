道奇聯名《航海王》狂歡夜！無人機秀魯夫...還可獲限定草帽

記者楊智仁／綜合報導

美國職棒大聯盟球隊洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），近年在大谷翔平以及世界冠軍的加持下，可說是世界人氣最高的球隊之一。日前道奇也宣布與日本東映動畫（Toei Animation）展開全新聯名合作，將紅遍全球的《航海王》帶進大聯盟球場，預計 7 月 3 日道奇隊主場對戰芝加哥白襪隊的比賽之夜舉行。

▼《航海王》X 道奇隊。（圖／翻攝自@Dodgers 推特）

《航海王》近期與多項運動品牌的聯名風潮，包括德國足球俱樂部多特蒙德（Borussia Dortmund）、美國職棒波士頓紅襪（Boston Red Sox）、美國職籃 NBA 洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）等等。這次的「航海王 X MLB」道奇隊執行副總裁暨行銷長 Lon Rosen 表示「與東映動畫的合作將為道奇體育場帶來滿滿樂趣，《航海王》是全球最受歡迎的 IP 之一，我們也很高興能將這部作品呈現給全世界最棒的球迷。」

東映動畫北美分公司行銷部高級總監 Lisa Yamatoya 補充，《航海王之夜》將是一場「獨一無二娛樂盛會」，賽後還會舉辦《航海王》主題的無人機秀展示魯夫等多位經典角色，當天在道奇體育場內外也將安排一系列互動活動，首批 4 萬名入場球迷還可獲得限定草帽（魯夫同款）。當然這次合作並非偶然，因為東映動畫北美分公司正是設立在洛杉磯，負責管理旗下《七龍珠》、《美少女戰士》、《聖鬥士星矢》、《數碼寶貝》與《航海王》等多項知名作品，這也說明為何《航海王》曾與湖人隊展開合作。