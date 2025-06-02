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《魔物獵人荒野》第2次大型更新來襲　「全新歷戰王」陸續登場

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨。如今官方繼豪鬼聯動後終於迎來一波更新，預計將揭曉全新歷戰王魔物，包括波衣龍、獄焰鱆和凍峰龍等，同時也做出各項武器平衡修正，以及玩家理想上司「奧莉維亞」將獲得調整，並宣布第二次免費大型更新將在夏季登場。

▼《魔物獵人：荒野》公開第2次免費更新。（圖／翻攝自twitter／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人：荒野》公開第2次免費更新。（圖／翻攝自twitter／@MH_Wilds）

根據卡普空釋出的更新公告顯示，5月28日更新的 Ver1.011版本除了有豪鬼聯動，還追加5頭歷戰個體魔物，HR 達到41級後，環境會出現黑蝕龍、煌雷龍、波衣龍、獄焰鱆和凍峰龍的歷戰個體。此外還特別強調黑蝕龍歷戰個體具有一定難度，對自己技術相當自信的玩家可以嘗試挑戰。

與此同時更新發布後，高難度任務的出現機率會隨獵人等級（HR）增加而提升。複數魔物狩獵任務的出現機率、歷戰個體的出現機率，以及高個體難度魔物的出現機率也都會有所提升，第二次大型更新也預計將在夏季登場，期間還推出全新歷戰王等著獵人們前往挑戰。

另外，在本次更新官方還調整了大錘、狩獵笛、銃槍、輕弩槍和重弩槍的各項數值，其中大錘將迎來大幅度加強，部分動作追加抵消效果，以及追加連消帶打成功後的追擊動作，此外伴隨著大錘加強玩家心目中的理想上司「奧莉維亞」也將獲得調整。

官方也為了玩家便捷性能有所提升，讓玩家可以在大集會所或交匯之峰蘇加休息，而所有遭到破壞的簡易營地都會在休息後修復，同時玩家的道具袋如果已滿的狀態下又獲得道具時，會自動送至道具箱，不顯示確認畫面。

關鍵字：魔物獵人卡普空魔物

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