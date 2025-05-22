Switch 2分享畫面玩家交流大提升！新增兩功能無障礙體驗進化

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 一項令人驚訝的新功能，就是「GameChat 遊戲聊天」，歷來任天堂對玩家之間的線上通訊並不重視，但 GameChat 有望徹底改變這一點。這項功能將允許用戶語音聊天、分享畫面，甚至能搭配專用鏡頭（另售）進行影像分享。

▼Switch 2交流更便利。（圖／翻攝自‪@oatmealdome.bsky.social‬）

有趣的是，任天堂 Switch 2 的 GameChat 功能，部分靈感來自 COVID-19 疫情期間經驗。該主機製作人川本耕一在官方開發者訪談中透露，「當時我們透過視訊會議系統來與團隊確認正在開發中的遊戲，但該系統畫面功能只能一次分享一個遊戲畫面，於是我們每個人都將主機遊戲畫面放在攝影機前，而不是拍自己的臉，這樣的方式讓我們彷彿真的聚在一起、各自帶主機來玩氣氛非常有趣。基於這次經驗，我們提議為 Switch 2 加入能與其他玩家分享遊戲畫面功能。」

此外，GameChat 還支援「即時字幕（將語音即時轉為文字）」與「文字轉語音（Text-to-Speech）」功能，這對提升無障礙體驗是極大利多。值得一提的是，語音聊天（可透過 Joy-Con 2 控制器上的全新「C 鍵」啟動）將在 2026 年 3 月 31 日前免費開放使用，之後限定給有訂閱 Nintendo Switch Online 服務的會員。