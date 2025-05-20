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Uzi入選名人堂掀正反討論　本人發聲：未奪世界冠軍是很大的遺憾

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》今日公布 LPL 退役射手 Uzi 成為第二位進入名人堂的選手，該消息釋出後引起正反兩派熱議，部分網友認為 Uzi 並未得過世界冠軍，但也有人認為名人堂非冠軍堂 Uzi 確實對 LPL 有許多貢獻。稍早 Uzi 本人發布長文，並提到「沒能捧起世界冠軍獎盃，一直都是我很大的遺憾。」

▼Uzi 成第二位入選名人堂的選手。（圖／翻攝自lolesports）▲▼Uzi。（圖／翻攝自lolesports）

Uzi 首先表示很開心能入選名人堂，這是一份特別寶貴的榮譽，緊接著他提到，「我的職業生涯很長，大大小小事情都經歷過，S7 世界賽輸了之後很多人都說青春結束了，當時我還沒意識到這點，只覺得很疲憊、遺憾。直到很久之後，我才發現青春可能真的結束了，某局遊戲中本來高度集中的我突然恍了一下神，那一剎那讓我感覺，原來有些事情已經改變，自己不再是過去的自己。」

Uzi 坦言，想到過去會發現自己有許多缺點，像是性格有些自我、打法不夠靈活、面對壓力容易焦躁，「這些年來我一職努力提升和改變，沒能捧起世界賽冠軍獎盃，一直都是我很大的遺憾，即使到了現在想起來還是會難過，但我知道不論多麼痛苦，都不能讓自己一直在失敗的陰影中，未來只會因為當下所做的事情而改變，我還是要走上新的戰場。」最後 Uzi 回顧小時候到職業生涯的種種，並感謝所有支持他的人，接下來計畫是陪伴家人，同時努力改善身體狀況。 

關鍵字：英雄聯盟

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