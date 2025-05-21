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誰抽到就絕交...五條悟聲優再抽Switch 2　結果太爆笑吸千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 將於 6 月 5 日開賣，並採取抽選販售方式，第一次抽選日本就有220萬人參加，《咒術迴戰》五條悟聲優中村悠一為 Switch 2 擔任廣告配音，有這般淵源也沒能抽到，甚至還發文宣布「誰抽到就絕交」讓網友們笑翻，而隨著第二輪抽選結果公布到來，這次中村悠一到底有沒有抽到呢。

▼中村悠一 抽 Switch 2 第二輪。（圖／翻攝自推特）▲▼Switch 2。（圖／翻攝自推特）

中村悠一資歷深厚，配音角色包括《咒術迴戰》五條悟、《我的英雄學院》霍克斯、《藍色監獄》士道龍聖以及《葬送的芙莉蓮》贊恩等。而任天堂旗下無數遊戲廣告，以及 Switch 2 的宣傳廣告片全由他擔任配音，更被視為任天堂御用聲優，不過 Switch 2 第一次抽選販售他卻無緣抽中，日網紛紛喊到「可見任天堂是公平的」。

令人緊張的第二次抽選結果於昨日 ( 5/20 ) 公布，中村悠一緊張地截圖通知信的其中一部份「我瞇著眼看了一下」，只見圖片下方寫著大大的「落選」再度讓網友笑翻，由於過程實在太有趣「中村悠一」名字一度登上推特關鍵字，不到一天就超過千萬觀看，並有 23 萬人按讚。

關鍵字：Switch 2

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