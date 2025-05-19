人氣春番《魔女守護者》公開完整MV！天團獻唱一天破百萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

4 月新番《WITCH WATCH 魔女守護者》播出後憑藉爆笑劇情、好看角色設定掀起熱烈討論，日前官方也公開由 YOASOBI 所演唱片頭主題曲「Watch me!」完整音樂影像，不到一天已突破百萬觀看。

▼4 月新番《WITCH WATCH 魔女守護者》 。（圖／翻攝自YOASOBI）

這次 YOASOBI 為動畫量身打造片頭曲＜Watch me!＞播出引發好評，團員 Ayase 表示是以《WITCH WATCH魔女守護者》主角「若月妮可」對青梅竹馬「乙木守仁」懷抱那份純真戀愛心情為主軸創作。Ayase本身也非常喜歡對守仁抱有戀慕之情的「妮可」這個角色，希望這首歌能充分展現她可愛又真摯的感覺，也希望大家能在歌曲中感受到她的魅力。

漫畫連載 4 年以來《WITCH WATCH 魔女守護者》累積不少系列粉絲，原作者篠原健太曾是《銀魂》空知英秋的助手，這次動畫親自全程監修，前幾集大玩《鬼滅之刃》、《HUNTER×HUNTER 獵人》等經典動漫梗讓粉絲們會心一笑，妮可與守仁的感情線也是大家矚目焦點，許多動畫網站春番排行中《WITCH WATCH 魔女守護者》幾乎都是名列前茅。