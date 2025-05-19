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東映動畫將導入AI盼提升製作效率...業界憂無法解決核心問題

記者楊智仁／綜合報導

東映動畫在投資被譽為「日本頂尖AI技術實力」的 Preferred Networks（PFN）後，進一步透露了其人工智慧發展藍圖的更多細節。根據東映動畫在 2025 財年的財務報告中針對 2026 財年的展望內容指出，「我們將尋求與 PFN 共同開發新的商業機會，並藉由 AI 與動畫製作技術之間的協同效應，提升製作效率與品質。」

▼東映動畫透露人工智慧發展藍圖。（圖／翻攝自官網）▲▼東映動畫。（圖／翻攝自官網）

以下是東映動畫預想的 AI 未來應用實例「AI 生成分鏡與構圖、上色與色彩校正、線條修正；中割（中間動畫幀）生成、根據照片生成背景」，這些規劃是先前東映動畫宣布承購 PFN 股份並成為股東之後所公開的細節。值得注意的是，東映動畫早在 2021 年便已涉足 AI 動畫製作領域，當時便與 PFN 合作製作實驗短片，使用其 Scenify 工具將實景照片轉換為動畫背景。

據稱該技術在部分情況下可將背景製作時間縮短至原來的六分之一，該專案名為《URVAN》東映也公開了詳細的製作時間線與影片，此外還曾提供學習素材給 AI 公司 Cinnamon AI，以支援自動上色技術。支持導入 AI 業界人士指出，這對應對全球需求、搶佔海外市場、改善業界工作環境至關重要，但也有許多動畫從業者對此感到憂心，擔憂其將影響就業保障、拉低作品品質，他們認為導入 AI 無法解決目前業界面臨的核心問題，例如排程管理不善、利潤分配不均、著作權重新分配制度、稅務優惠機制與技能斷層等問題。

關鍵字：東映動畫

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