Switch 2初估銷量低於外界預期？任天堂社長：價格高、關稅挑戰

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎近日說明了公司對 Nintendo Switch 2 初估銷售量低於外界預期的原因，坦言該主機相對較高的售價，可能使其比初代 Switch 更難推廣。

▼任天堂社長說明 Switch 2 銷量。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂上周財報指出，預計 Nintendo Switch 2 上市期間銷售量將達 1500 萬台，這是相當不錯的成績幾乎與初代 Switch 相當，然而，許多業界分析師原本預測 Switch 2 銷售會更高，尤其是在預購表現這麼強勁的情況下。本周發布的投資人問答中，古川被問及為何銷售預測比外界普遍預期來得保守，他回應，「Nintendo Switch 2 售價相較於 Nintendo Switch 偏高，我們認為這對早期銷售造成挑戰，我們正採取像是主機與遊戲綁售的措施，以加快第一會計年度的普及，目標是與初代 Switch 一樣有個良好的開局。」

古川強調，硬體產能並不是公司設定 Switch 2 銷售預測的考量因素，他補充，「此外，美國關稅情勢或經濟衰退的可能性，也會對我們的銷售量預估造成影響。若要達成 1500 萬台銷售目標，我們就必須生產更多數量的硬體。第一步，我們的目標是再現初代 Switch 上市時的強勢開局，並正在強化生產能力，以靈活應對市場需求。」

問答會中，古川被問及美國關稅對 Switch 2 影響，川普政府實施的關稅政策已迫使任天堂在美國調漲部分硬體售價，古川回應，「我們的財務預測是以對日本、越南與柬埔寨生產商品課徵 10% 關稅，以及對中國商品課徵 145% 關稅為前提所建立，( 目前美國已降低對中國關稅 ) 基本政策是，針對任何國家或地區，若課徵關稅便將其視為成本一部分並反映在售價上。」