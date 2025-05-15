集英社創「新人大賞」培育未來門面　「我推、一拳超人」作者任評審

記者楊智仁／綜合報導

集英社於日前宣布，為了尋找能夠承擔青年漫畫「未來門面」的創作人才，創設全新漫畫獎項《集英社青年漫畫新人大賞2025》。此獎項由構成集英社青年漫畫部門的四大刊物《週刊YOUNG JUMP》、網路平台《鄰座的YOUNG JUMP》、以及雜誌《ULTRA JUMP》、《GRAND JUMP》的編輯部共同參與，並已正式開放投稿。

▼《集英社青年漫畫新人大賞2025》。（圖／週刊ヤングジャンプ）

過去集英社青年漫畫部門曾於《週刊YOUNG JUMP》創刊 40 周年推出「1 億日圓 40 漫畫賞」，以及 45 周年舉辦「週刊YJ 青年漫畫新人大賞」兩項大型徵稿活動，由 YJ 編輯部主導。其中「1億日圓40漫畫賞」培育出多位連載作家，包括獲得「這本漫畫真厲害！2024（寶島社）」男性榜第1名的《鑽石的功與罪》作者平井大橋；而「青年漫畫新人大賞」更有 7 部作品獲得超過 450 萬日圓的獎金，成功挖掘眾多才華洋溢的新星。

此次新設《集英社青年漫畫新人大賞2025》即是繼承上述兩獎項精神進化版本。最終審查由集英社青年漫畫旗下「門面作品」重量級創作者擔任評審，包括赤坂明、迫稔雄、野田智、原泰久、ONE。此外，該獎項自 2025 年起正式成為年度固定徵稿活動，集英社青年漫畫部門表示會全力支持閃耀的新秀，協助他們成為未來的「代表漫畫家」。