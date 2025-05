任天堂展現Switch 2滑鼠功能　影片實際操作可自動切換模式

記者楊智仁/綜合報導

根據目前所知道消息,Switch 2 的 Joy-Con 控制器在遊戲之外也可作為滑鼠使用,日前任天堂官方應用程式 Nintendo Today 展示滑鼠游標如何操控新主機的選單,不過,這項滑鼠模式在操作簡潔的介面上所帶來實際效益仍有限。

▼Switch 2 控制器也可作為滑鼠使用 。(圖/記者蘇晟彥攝)

Nintendo Today 應用程式會定期發佈介紹 Switch 2 規格影片,最新影片中,觀眾可以看到 Joy-Con 在主機選單上移動游標畫面。影片說明,Joy-Con 類比搖桿依然能夠捲動畫面,並可在將 Joy-Con 2 平放於桌面時啟用滑鼠控制模式;而當玩家將其拿起時,則會自動切換回傳統控制器模式。

若 Switch 2 主畫面保持簡潔清爽,方向鍵輸入就已綽綽有餘,該介面不像 Windows 作業系統那樣具有多層級選單。但滑鼠控制仍可能適用於新版《瑪利歐繪畫》這類鼓勵創作、結合遊戲與生產力的任天堂遊戲。事實上,SFC 時期的《瑪利歐繪畫》就曾搭配滑鼠與滑鼠墊發售。

儘管 Switch 2 的 Joy-Con 更具多功能,但仍有部分玩家對其實用性抱持保留,外界更關注的是 Switch 2 Joy-Con 滑鼠模式在遊戲中表現如何,例如《銀河戰士 Prime 4》激烈戰鬥中,玩家是否可以更精準地瞄準敵人。

Nintendo Today showed how the mouse controls will work on the Switch 2 home screen. pic.twitter.com/qpyCsxbGBM