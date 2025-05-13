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任天堂展現Switch 2滑鼠功能　影片實際操作可自動切換模式

記者楊智仁／綜合報導

根據目前所知道消息，Switch 2 的 Joy-Con 控制器在遊戲之外也可作為滑鼠使用，日前任天堂官方應用程式 Nintendo Today 展示滑鼠游標如何操控新主機的選單，不過，這項滑鼠模式在操作簡潔的介面上所帶來實際效益仍有限。

▼Switch 2 控制器也可作為滑鼠使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Nintendo Today 應用程式會定期發佈介紹 Switch 2 規格影片，最新影片中，觀眾可以看到 Joy-Con 在主機選單上移動游標畫面。影片說明，Joy-Con 類比搖桿依然能夠捲動畫面，並可在將 Joy-Con 2 平放於桌面時啟用滑鼠控制模式；而當玩家將其拿起時，則會自動切換回傳統控制器模式。

若 Switch 2 主畫面保持簡潔清爽，方向鍵輸入就已綽綽有餘，該介面不像 Windows 作業系統那樣具有多層級選單。但滑鼠控制仍可能適用於新版《瑪利歐繪畫》這類鼓勵創作、結合遊戲與生產力的任天堂遊戲。事實上，SFC 時期的《瑪利歐繪畫》就曾搭配滑鼠與滑鼠墊發售。

儘管 Switch 2 的 Joy-Con 更具多功能，但仍有部分玩家對其實用性抱持保留，外界更關注的是 Switch 2 Joy-Con 滑鼠模式在遊戲中表現如何，例如《銀河戰士 Prime 4》激烈戰鬥中，玩家是否可以更精準地瞄準敵人。

關鍵字：Switch 2

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