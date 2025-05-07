多平台實現了！微軟宣布《戰爭機器：Reloaded》首登PS5

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟日前宣布經典射擊名作《戰爭機器》（Gears of War）將推出重製版《戰爭機器：Reloaded》，而這次全新版本將帶來改進的視覺效果以及《戰爭機器：究極版》的所有DLC。預計定在8月26日於Xbox、PC上推出，甚至在PlayStation也可遊玩，這也印證了先前Xbox負責人Phil Spencer表示微軟將投向多平台發展。

▼《戰爭機器：Reloaded》首次登入PS5。（圖／翻攝Xbox官網）

由The Coalition工作室所開發的《戰爭機器：Reloaded》是2015年《戰爭機器：究極版》更進一步高畫質重製且包含全部內容的版本，這也是睽違20年再次推出。本次重製版將支援 4K高畫質、戰役模式60FPS與多人模式 120FPS，以及跨所有平台進度共享與多人遊戲對戰體驗。

另外值得一提的是，PlayStation玩家將可直接遊玩此遊戲，對此工作室Mike Crump就表示，「《戰爭機器：Reloaded》是一款專門打造的共享遊戲，無論是分割畫面組隊還是線上暢玩，戰役模式支援雙人合作，多人對戰模式最多可容納8人，並且無需Microsoft帳戶登入就能跨全平台聯機，玩家與好友無論在哪裡都能組隊遊玩」。

其實這是微軟新的策略方向「隨處玩」，從去年開始將《盜賊之海》等多款第一方作品登上PS平台後，而此次遊戲將再度登入到各大平台，這也印證了先前Xbox負責人Phil Spencer表示，微軟未來將投向多平台發展。