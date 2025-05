多平台實現了！微軟宣布《戰爭機器：Reloaded》首登PS5

記者黃冠瑋/綜合報導

微軟日前宣布經典射擊名作《戰爭機器》(Gears of War)將推出重製版《戰爭機器:Reloaded》,而這次全新版本將帶來改進的視覺效果以及《戰爭機器:究極版》的所有DLC。預計定在8月26日於Xbox、PC上推出,甚至在PlayStation也可遊玩,這也印證了先前Xbox負責人Phil Spencer表示微軟將投向多平台發展。

▼《戰爭機器:Reloaded》首次登入PS5。(圖/翻攝Xbox官網)

由The Coalition工作室所開發的《戰爭機器:Reloaded》是2015年《戰爭機器:究極版》更進一步高畫質重製且包含全部內容的版本,這也是睽違20年再次推出。本次重製版將支援 4K高畫質、戰役模式60FPS與多人模式 120FPS,以及跨所有平台進度共享與多人遊戲對戰體驗。

另外值得一提的是,PlayStation玩家將可直接遊玩此遊戲,對此工作室Mike Crump就表示,「《戰爭機器:Reloaded》是一款專門打造的共享遊戲,無論是分割畫面組隊還是線上暢玩,戰役模式支援雙人合作,多人對戰模式最多可容納8人,並且無需Microsoft帳戶登入就能跨全平台聯機,玩家與好友無論在哪裡都能組隊遊玩」。

其實這是微軟新的策略方向「隨處玩」,從去年開始將《盜賊之海》等多款第一方作品登上PS平台後,而此次遊戲將再度登入到各大平台,這也印證了先前Xbox負責人Phil Spencer表示,微軟未來將投向多平台發展。

Rev up your Lancers



Gears of War: Reloaded comes to PS5 on August 26, remastered from the ground up pic.twitter.com/edHEdH72BB