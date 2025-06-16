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Switch 2美國首周賣110萬台超PS4紀錄　遊戲銷售前三排行揭曉

記者楊智仁／綜合報導

任天堂全新一代主機 Nintendo Switch 2 一開賣就創下空前紀錄，根據市調機構 Circana 數據顯示，Switch 2 在美國上市首周即銷售 110 萬台，打破由 Sony PS4 所保持的歷代最高開賣紀錄，成為美國遊戲硬體史上表現最亮眼的主機。

▼Switch 2銷量不斷創紀錄 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

統計顯示，美國約 80% 的 Switch 2 購買者 同時選購了《瑪利歐賽車世界》，不論是單獨實體遊戲，或是主機搭配遊戲的同捆包，該作皆為最受歡迎首發遊戲。首周美國銷售排行榜前三名則為：《瑪利歐賽車世界》、《電馭叛客2077》，以及《薩爾達傳說：王國之淚》Switch 2 特別版。

不只美國銷售火爆，日本市場也同樣迎來 Switch 2 的大成功。根據《Famitsu》發布的數據，Switch 2 在日本上市前四天，即 6 月 8 日當周銷量達 94.7 萬台，尚未包含任天堂官方網路商城「My Nintendo Store」銷售數據，實際總銷量很可能已突破百萬大關，這項成績也讓 Switch 2 一舉超越 PS2 的 63 萬台紀錄，成為日本史上開賣最快的主機。

任天堂稍早也公布官方全球銷售成績，指出 Switch 2 開賣 前四天即售出 350 萬台，不僅創下任天堂內部歷代最快銷售紀錄，更可能成為全球歷來最強首發的遊戲主機。相比之下，Sony PS5 在開賣前四周的出貨量為 340 萬台、七周為 450 萬台，分析師普遍看好 Switch 2 的後續表現，預測將輕鬆達成任天堂訂下首年 1500 萬台銷售目標，甚至有機會突破預期。

關鍵字：Switch 2

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