《惡靈古堡9》地圖原型在台灣　一看超像台北網笑：現實保護傘

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》上市後的亮眼成績，可說是有目共睹，遊戲中各種彩蛋更是層出不窮。如今網上有玩家發現，遊戲中雪莉身旁的空拍衛星地圖竟與台灣台北市的大安、中山等地區高度相似，讓貼文曝光後，又再度掀起玩家間討論，不少網友都笑稱，「大安確實爆發鼠患，根本現實版保護傘公司」。

▼《惡靈古堡9》地圖原型在台灣。（圖／翻攝自YouTube／DuckDão Gamer）

事情其實是，在《惡靈古堡9 安魂曲》里昂駕車前往拉昆市時的過場動畫劇情中，會出現與通訊員雪莉．柏金對話情節，而此次引起網上話題是，在Threads一名網友遊玩到此動畫劇情時發現，雪莉身旁的空拍衛星地圖覺得格外眼熟，經過比對後竟發現，該張地圖超像台北市市中心一帶的衛星空拍圖，讓該名網友不禁認為根本不是巧合。仔細觀察便會發現，街道配置與淡水河、基隆河匯流處的地理特徵高度吻合，而台北市的實際輪廓在地圖上的板塊配置更可隱約找出大同、中山、信義、松山等行政區位。

更值得一提的是，在該張衛星圖上疑似融合了香港獅子山等地方樣貌，雖說目前官方並未對此事做出回應，但每個細節都讓許多網友認為「根本一模一樣」，並且也有網友開玩笑表示，「拉昆市T病毒爆發就是鼠疫產生，而剛好二月台北大安剛好爆出鼠患問題，就連台灣知名製藥公司三隻雨傘標公司也被聯想成現實版的保護傘公司」。

至於距離遊戲上市將近兩個月時間，為何此採但現在才被發現，是因為遊戲在過場動畫中採用相當強烈的景深模糊效果，如果在預設視覺呈現下看到的雪莉背景地圖，只會是一片朦朧，難以辨識具體地形紋理，想要觀察到該地圖全貌就必須把此功能關閉。