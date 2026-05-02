知名寶可夢創作頻道慘遭刪除　任天堂出手作者心寒：已經死了

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂法務在關於存有權益疑慮問題，都堅持絕不姑息的做法，像是幻獸帕魯侵權爭議、盜版改裝機等。如今法務又度出手，干預一個名為「PokeNational Geographic」的YouTube頻道，由於多支內容疑似牽扯《寶可夢傳說阿爾宙斯》等相關元素，因此該頻道面臨刪除危機，讓創作多年作者心寒，表示「頻道已經死了」。

▼知名寶可夢創作頻道慘遭刪除。（圖／翻攝自任天堂）

根據外媒報導，創作者Elious在另一個頻道發布了一段視頻，揭露了事情的經過，在短短12小時內，他的多條影片就遭到了一系列版權警告。由於YouTube在下架方面實行「三次警告」政策，這意味著他這些年擁有超過10萬粉絲的整個頻道將在七天內被刪除。根據Elious描述，他被投訴理由事該頻道不當使用了「《寶可夢傳說阿爾宙斯》的內容，包括視聽作品、角色和圖像」。對於這樣控訴他則表示無奈，他所有的影片都是原創3D動畫，並且自2023年以來一直在製作，唯一從遊戲中獲得的內容就只是「極短的寶可夢吼叫素材」，並且這些聲音都不到三秒鐘，在合乎創作範圍，除此之外，他影片中的幾乎所有動畫內容都是原創的。

另外，他還提到大約在兩個月前，有開設另外一個Patreon頻道，方便粉絲支持他的創作，但目前該頻道也正在接受審查，對於目前狀況他已表示心寒，認為PokeNational頻道已經死去，三年心血全部化為烏有，而這一切皆是來自任天堂的警告，他也表示對於這樣裁撤不會提出上訴，因為他深知在權益訴訟上面對任天堂毫無勝算可能。