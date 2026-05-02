Steam Deck掉幀有救了！Valve祭「新工具」抓兇　驗證恐重洗牌

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve所推出的掌上型遊戲機Steam Deck，時至今日仍有不少玩家對它愛不釋手，但多年來由Steam Deck 「已驗證」遊戲，往往會在關鍵動畫時出現掉幀情形，因此該標章一直存在些許疑慮。不過對此，近期Valve祭出兩款新效能監測工具，以此讓玩家有權力把真實反饋，有效反映給每個開發者並做出優化。

▼Valve祭新工具解Steam Deck掉幀。（圖／翻攝自X／@OnDeck）

根據Steam公告，此次所推出兩款效能監測工具，其一是平均幀率收集工具，在允許數據收集的玩家下，會收集他們在所有30天內的表現的幀率數據， 此功能無疑是把遊戲運行完整暴露在大庭廣眾之下，能讓開發者了解到在發布補丁或更新時，是否會對性能產生了負面影響。至於目前該功能僅優先開放給具備「已驗證」標章的作品，未來才會逐步推及到「可遊玩」等級的遊戲，透過該項檢測，很可能有助於找到這些遊戲問題，並加以提升整體效能。

另一款工具，則是針對玩家多年抱怨幀率時常下降所推出的反饋機制，只要單次遊玩超過10分鐘，系統就會詢問玩家對於驗證等級的看法，玩家可以針對遊戲是否應該被列入該類別提出異議，並就需要重新評估問題提供關鍵回饋。這些回饋涵蓋了遊戲內文字清晰度、效能、穩定性等諸多面向，而不僅僅只是聽到開發者的片面之詞，將有效真實反饋玩家遊玩遊戲的真實情況，同時官方所驗證的標章，也能重新評估是否符合。

Valve推出這項功能似乎是為了幫助開發者進一步解決補丁引入的問題。許多獲得認證的遊戲在Steam Deck上運行不佳已是被玩家公認的事實，玩家時常需要在畫面品質或整體性能方面做出巨大妥協，才能達成最低標準。雖說Valve聲稱有超過95%的Steam用戶認可認證評級，但往往玩家都會在第三方ProtonDB等網站調整參數，至於目前兩款工具成效如何，還需等些時日才能見證分曉。另外，也有人指出官方會在這時間點推出此等機制，是為了幫助開發者能在Steam Machine推出前做出準備。