奇妙人生團隊新作《遠日點》公開　邀歐空署合作探討末日情感

記者黃冠瑋／綜合報導

以《奇妙人生》而聞名的法國團隊DON’T NOD在Xbox Games Showcase 2025上，公開了冒險新作《遠日點》（Aphelion），遊戲也延續團隊喜愛的科幻元素，將以太空為舞台尋找人類適合移居的星球，並且此次還邀請了歐洲太空總署（ESA）合作開發，遊戲預計將在2026 年登陸Xbox Series X/S、PC以及PS5平台。

▼奇妙人生團隊新作《遠日點》公開。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）



根據官方公開的資訊，《遠日點》的故事背景設定在2060年，地球面臨崩潰的邊緣，在探索移居星球的途中，意外發現一顆位於太陽系邊緣的星球「Persephone」，只不過這顆星球卻是常年被冰雪所籠罩，但地球危機已迫在眉睫，為了探索其可居性，歐洲太空總署（ESA）只能派遣兩位頂尖太空人Ariane Montclair和Thomas Cross組成「Hope 01」小隊，執行人類史上最重要的行星探索任務。

然而飛行途中卻意外發生，太空船不幸墜毀在這顆「Persephone」星球，因此兩人也就此分開，玩家將化身Ariane面對險峻的地形，掌握生存技能，應對各種扭曲現實的現象，完成一項令人絕望的任務，與受傷的夥伴Thomas Cross重聚。此外本作在遊玩上除了會面對生理的挑戰，還繼承了團隊過去的情感強項，聚焦角色間心裡張力，並透過遊戲名「遠日點」來告訴玩家或許會感到孤獨，但在遠離人類希望的時刻，應仍不放棄任何尋找未來的機會。

對此法國團隊DON’T NOD也表示，「這款遊戲將有助於對太空探索的描述，建立關於真正的科學知識和人文價值」。另外，歐洲太空總署品牌授權大使Nadia Lüders也表示，「五十年來，歐洲太空局始終將嚴謹的太空科學與科幻小說的無限想像力相結合，探索地球面臨最大挑戰的解決方案。而此款遊戲正是體現了這種精神，將科研成果與富有想像力的願景相結合，以此激勵下一代歐洲的雄心壯志」。