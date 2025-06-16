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「鬼滅、芙莉蓮」集合！台南快閃店登場　喊口號獲無限城電影優惠

記者楊智仁／綜合報導

台南粉絲敲碗已久的木棉花「超動漫研究社」將在6月24日起至7月31日止於台南南紡購物中心A1館5樓夢想舞台正式登場，此活動為全區免費入場，活動現場設有作品打卡合照區、熱門動畫作品抽卡機及多達千件的動漫商品，是台南動漫粉絲們不可錯過的快閃店。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

活動展區的兩側門口設有兩大作品合影區：討論度超高的《葬送的芙莉蓮》合影區重現了市區街景，現場備有互動水果籃道具可供拍照使用，快來體驗與芙莉蓮一行人逛街的感覺；《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》將於7月4日起再度登上大銀幕，現場特別設置「九柱合影造景區」，並推出集章活動，邀請粉絲一同進入鬼殺隊的世界，重溫那段熱血感動的冒險旅程。《膽大黨》小桃與厄卡倫的大氣偶合影區首次登場台南，霸氣坐落會場正中央，逛展同時別忘了和可愛的大氣偶合影留念。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

本次五款超值福袋內容馬上看：《鬼滅之刃》福袋中包含了壓克力大立牌、金屬證件套、撲克牌、《劇場版 無限列車篇》塑膠炫光海報；《膽大黨》福袋內包含了實用性高的收納毛巾與超可愛的高速婆婆杯墊，還有即將播出的邪視篇主視覺拼圖；《葬送的芙莉蓮》福袋則是充滿了便利的日常文具用品，將於7/4公開並正式開賣，讓芙莉蓮陪伴你的閱讀日常；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋包含了大受好評的可拆式鬍子利姆路大玩偶及主題撲克牌；《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋中的小抱枕與壓克力燈，讓日常生活中充斥著LycoReco的氣息。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

於6月24日至7月9日 期間，館內五個地點蓋章並完成南紡購物中心內的集章任務，即可至5樓顧客服務中心兌換活動專屬A3電影限定海報乙張，炭治郎、禰豆子人偶見面會將於7月6日舉辦，凡於超動漫研究社消費，並且於結帳時喊出指定口號「燃燒心靈，絕對要打倒無慘」，即可獲得《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》與《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》早場優惠券各一張，兩款數量均有限，贈完為止。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅

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