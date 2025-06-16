ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VT「鯊魚子Saba」新短片驚現長髮魚尾　網狂嗨：距離出道不遠了

記者黃冠瑋／綜合報導

先前一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）因被個人勢VTuber Senzawa突然追蹤引起網上不少轟動，後續又發布新短片其中內容出現螃蟹以及魚鰭惹得網上不少猜測。如今Saba再度發布最新接續短片，畫面中金長直髮魚尾意外驚喜現身，消息迅速引來粉絲再度關注，對此網友興奮狂喊，「距離出道不遠了」。

▼VT「鯊魚子Saba」再發新短片。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）

▲▼VT「鯊魚子Saba」再發新短片。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）

從釋出影片中，可以看到開場依然是位在一處潔白的沙灘上，只不過影片則是聚焦先前出現過的螃蟹，隨後畫面切換到螃蟹撥著細白的沙堆，從中意外亮出一枚藍色貝殼，於是牠看到後興奮地撿起，轉身朝著後方走去，此時畫面意外出現一位金長直髮的藍尾人物，只不過人物正面並未顯露畫面便戛然而止，消息一出迅速再度引發社群轟動，截至目前為止觀看數已來到41萬。

對此網友們興奮表示，「螃蟹有屁股洞，也太可愛了吧」、「金髮女孩和小螃蟹互動，想想就興奮」、「金髮美人魚是真的嗎」、「天哪我已經迫不及待看到真面目了」、「距離出道不遠了」。

另外，雖說先前該帳號發布「yoho」和魚的表情符號的文剛好和Senzawa最後的發文一模一樣，也因此被許多網友認為很有可能就是Senzawa穢土轉生，但後續影片卻出現深藍色背鰭讓部分網友不斷猜測，而此次終於讓Saba部分真容現身，也如同網友所期待真容即將在下次短片見證分曉。

關鍵字：VtuberSaba

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

推薦閱讀

VT「鯊魚子Saba」新短片驚現長髮魚尾　網狂嗨：距離出道不遠了

《吉伊卡哇》聯名鞋款上市！小可愛金色吊飾鑲鞋上萌翻天

快訊／《跑跑卡丁車：飄移》宣布結束營運...推出兩年收攤

Switch 2美國首周賣110萬台超PS4紀錄　遊戲銷售前三排行揭曉

「鬼滅、芙莉蓮」集合！台南快閃店登場　喊口號獲無限城電影優惠

奇妙人生團隊新作《遠日點》公開　邀歐空署合作探討末日情感

女兒喊一字讓《進擊的巨人》艾連聲優超緊張...網笑：繼承血緣

外媒傳首款Xbox遊戲掌機10月上市...售價曝光高階版3萬元

人氣新番《WITCHWATCH魔女守護者》妮可聲優來台！現場演譯各種聲線

不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》？神人超扯世界紀錄狂吸600萬觀看

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／《跑跑卡丁車：飄移》結束營運

《瑪利歐賽車世界》玩家揭隱藏模式

女兒喊一字讓《巨人》艾連聲優超緊張

YouTuber買到Switch 2後當場砸爛

奇妙人生團隊新作《遠日點》公開

神人不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》

《楓之谷Artale》爆Bug神裝大量複製

Switch 2美國首周賣110萬台超PS4紀錄

84歲新人奪日漫畫最大獎

YouTuber暴力拆解Switch 2

最新新聞

「鯊魚子Saba」新片驚現長髮魚尾

《吉伊卡哇》聯名鞋款可愛上市

快訊／《跑跑卡丁車：飄移》結束營運

Switch 2美國首周賣110萬台超PS4紀錄

「鬼滅、芙莉蓮」集合！台南快閃店限時登場

奇妙人生團隊新作《遠日點》公開

女兒喊一字讓《巨人》艾連聲優超緊張

外媒曝首款Xbox遊戲掌機售價

《WITCHWATCH魔女守護者》妮可聲優來台

神人不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366