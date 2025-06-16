VT「鯊魚子Saba」新短片驚現長髮魚尾　網狂嗨：距離出道不遠了

記者黃冠瑋／綜合報導

先前一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）因被個人勢VTuber Senzawa突然追蹤引起網上不少轟動，後續又發布新短片其中內容出現螃蟹以及魚鰭惹得網上不少猜測。如今Saba再度發布最新接續短片，畫面中金長直髮魚尾意外驚喜現身，消息迅速引來粉絲再度關注，對此網友興奮狂喊，「距離出道不遠了」。

▼VT「鯊魚子Saba」再發新短片。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）



從釋出影片中，可以看到開場依然是位在一處潔白的沙灘上，只不過影片則是聚焦先前出現過的螃蟹，隨後畫面切換到螃蟹撥著細白的沙堆，從中意外亮出一枚藍色貝殼，於是牠看到後興奮地撿起，轉身朝著後方走去，此時畫面意外出現一位金長直髮的藍尾人物，只不過人物正面並未顯露畫面便戛然而止，消息一出迅速再度引發社群轟動，截至目前為止觀看數已來到41萬。

對此網友們興奮表示，「螃蟹有屁股洞，也太可愛了吧」、「金髮女孩和小螃蟹互動，想想就興奮」、「金髮美人魚是真的嗎」、「天哪我已經迫不及待看到真面目了」、「距離出道不遠了」。

另外，雖說先前該帳號發布「yoho」和魚的表情符號的文剛好和Senzawa最後的發文一模一樣，也因此被許多網友認為很有可能就是Senzawa穢土轉生，但後續影片卻出現深藍色背鰭讓部分網友不斷猜測，而此次終於讓Saba部分真容現身，也如同網友所期待真容即將在下次短片見證分曉。