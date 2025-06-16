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《吉伊卡哇》聯名鞋款上市！小可愛金色吊飾鑲鞋上萌翻天

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。運動廠牌 CONVERSE 日前也帶來合作鞋款，讓粉絲出門也能感受《吉伊卡哇》的魅力。

▼《吉伊卡哇》X CONVERSE。（圖／翻攝自CONVERSE）▲▼《吉伊卡哇》。（圖／翻攝自CONVERSE）

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，可愛生物療癒外貌與高度反差之劇情掀起熱烈討論，各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購，今年 3 月甚至和美國職棒大聯盟夢幻聯動足見熱度之高。運動鞋品牌 CONVERSE 今年初就展開《吉伊卡哇》聯動企劃廣受好評，如今第二彈合作也即將到來。

▲▼《吉伊卡哇》。（圖／翻攝自CONVERSE）

首先「ALL STAR LIGHT PLTS PT HI」 是輕量型的厚底款式，鞋面印有可愛滿分的三位主角吉伊、小八、兔兔，右腳印有「平時模樣」三人組，左腳則是「有點不一樣」的變身版本，鞋側經典圓形標誌也以吉伊卡哇專屬字體重新設計；緊接著是「ALL STAR GD OX」低筒設計，每雙鞋皆附上四種金色角色吊飾：吉伊、小八、兔兔、CONVERSE ，可依個人喜好隨時拆卸變換，從 LOGO、鞋眼、標籤字體、到仿照角色插畫筆觸的膠帶細節，全鞋以金色統一點綴，精緻度拉滿，鞋內裡則印有三位主角並肩站立的插畫，溫馨又療癒，該鞋款預計 2025 年 6 月 20 日正式發售。

▲▼《吉伊卡哇》。（圖／翻攝自CONVERSE）

關鍵字：吉伊卡哇

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