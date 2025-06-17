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PS5活躍玩家數超越PS4...兩者月用戶破1.2億人　執行長曝PS6展望

記者楊智仁／綜合報導

Sony 日前在最新一次業務簡報中首次公開指出，自家次世代主機 PlayStation 5 的每月活躍用戶數，已正式超越前代主機 PS4，標誌著 PlayStation 生態系進入新世代主導階段。

▼PS5上市第五年活躍玩家數超越PS4。（圖／翻攝自PS5）▲▼PS5。（圖／翻攝自PS5）

根據 Sony Interactive Entertainment（SIE）簡報資料，截至目前 PS4 與 PS5 的總月活躍用戶達到 1.24 億人，遠高於去年報告中的 9,700 萬人。相較於去年 PS4 與 PS5 各佔五成的情況，今年 PS5 用戶已超越 PS4成為主力平台，儘管簡報未提供精確數字，但圖表趨勢清楚展現出 PS5 用戶佔比擴大。

SIE 總裁兼執行長西野秀明（Hideaki Nishino）指出，「PlayStation 5 提供最理想的內容體驗，因此玩家群持續擴大。這些用戶的參與度也明顯高於前一代，對內容與服務的支出明顯提升。」不過他也強調，PS4 依然是現有玩家接觸內容與服務的重要平台，Sony 將持續支持該族群，不會忽視這部分的市場。

在同場簡報中，西野也談到 Sony 下一代主機計畫。他表示 Sony 主機業務如今已成為「多層次平台」，同時擁有大量 PS4 與 PS5 高參與度用戶，因此市場對 PlayStation 6 的發展動向抱持高度期待，「雖然現階段尚無法透露更多細節，但我們正積極探索全新且進化的方式，讓玩家更深入參與我們的內容與服務。」

關鍵字：PS5

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