迪士尼大規模裁員千人　曾獲奧斯卡肯定「漫威視覺團隊」近全倒

記者楊智仁／綜合報導

隨著娛樂產業環境持續變動，華特迪士尼公司啟動新一波組織精簡，新任執行長 Josh D'Amaro 於 4 月 14 日向員工發出內部信，宣布將裁撤部分職位，以提升公司運作效率與靈活性。根據知情人士透露，本次裁員規模約為 1,000 人，影響範圍涵蓋多個部門，包括今年 1 月才完成重組的行銷團隊，以及影視製作、電視業務、ESPN、產品與技術部門，甚至部分企業行政職能也在調整之列。

▼迪士尼裁員千人...漫威視覺團隊近全倒。（圖／翻攝自漫威）

外媒《華爾街日報》率先披露此次裁員消息 ( 迪士尼尚未回應 )，公司已於本周開始通知受影響員工，D'Amaro 信中指出，面對快速變化的產業環境，公司必須持續檢視人力配置，打造更具敏捷性與科技導向的團隊因應未來需求。其中 Marvel Studios 成為受影響較深的單位之一，消息指出，漫威位於紐約與伯班克的團隊皆有裁員，範圍橫跨電影與電視製作、漫畫、IP經營、財務與法務等部門。

特別受到關注的是，漫威影業旗下曾獲奧斯卡肯定的「視覺開發團隊」幾乎遭到全面裁撤，該團隊負責電影與影集的整體視覺風格，包括角色設計、場景構築與概念美術等，參與作品涵蓋《復仇者聯盟》、《星際異攻隊》以及《夜魔俠》等重要作品，成員中不乏服務超過十年的資深創作者。目前該部門僅保留少數核心人力，主要負責專案協調，未來將改以「按案聘用」的方式，外包相關創作資源。

事實上迪士尼上一次大規模裁員發生於 2023 年，當時公司宣布裁減約 7,000 個職位，以節省約 55 億美元成本，該舉措也與當時來自投資人壓力有關，尤其是 Nelson Peltz 要求公司改善財務表現並縮減串流業務虧損。截至 2025 年 9 月財年結束，迪士尼全球員工人數約為 23萬 1,000 人。此次再度裁員，顯示公司在面對產業轉型壓力下，仍持續進行結構調整。