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女兒喊一字讓《進擊的巨人》艾連聲優超緊張...網笑：繼承血緣

記者楊智仁／綜合報導

儘管已經完結超過一年，但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中。日前，主角「艾連」聲優梶裕貴更提到，女兒突然說出了「牆」字，讓網友們笑喊，「要繼承巨人之力了」。

▼女兒突然說出了「牆」字讓梶裕貴很緊張。（圖／@KAJI__OFFICIAL推特）▲▼嬰兒哭聲由「梶裕貴」0歲兒子配音。（圖／@KAJI__OFFICIAL推特）

《進擊的巨人》艾連聲優梶裕貴陪伴這部作品長達 10 年，過去梶裕貴就曾提到，「作為聲優，能從開頭到結局完整參演一部動畫是相當難得的，我的聲優生涯即將邁入第 20 年，《進擊的巨人》和艾連就佔了一半的時光。」有趣的是，就連梶裕貴的兒子都參與配音，完結篇中面對地鳴來襲，動畫內嬰兒的哭聲正是由梶裕貴 0 歲的兒子 ( 11 個月大 ) 獻聲。

日前梶裕貴更在社群上分享「剛才女兒突然開口說出『牆』字，讓我感到很慌張」，該文 po 出幾天目前已經有 960 萬人觀看，網友也紛紛笑喊，「是個想追求自由的孩子」、「巨人要出來了」、「那天人類想起了...」、「女兒已經看進牆壁裡面了」、「接下來還有自由、驅逐、戰鬥在等著他」。

關鍵字：進擊的巨人

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