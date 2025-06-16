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快訊／《跑跑卡丁車：飄移》宣布結束營運...推出兩年收攤

記者楊智仁／綜合報導

《跑跑卡丁車》IP 系列新作《跑跑卡丁車：飄移》於 2023 年正式亮相，儘管開服之初備受矚目，然而遊戲無法延續過去熱潮，2024 年 8 月總監趙在允就宣布終止家機、手機平台及國際服務，希望把重點轉向韓國和台灣 PC 平台，不過遊戲熱度仍沒有太大起色。就在今日 ( 6/16 ) 稍早，官方宣布《跑跑卡丁車：飄移》將結束營運消息。

▼《跑跑卡丁車：飄移》結束營運。（圖／翻攝自跑跑卡丁車：飄移）▲▼跑跑結束營運。（圖／翻攝自跑跑卡丁車：飄移）

《跑跑卡丁車：飄移》總監趙在允表示，「今天要向各位通知很沉重的消息，雖然備受期待，在全球這個大舞台上展開了新的挑戰，但 2 年後今天，仍未能達成賽車手們期許，Nexon 和 Nitro Studio 長期以來一直在為『跑跑卡丁車』IP 永續性和未來尋找新方向，長遠來看我們認為很難提供能讓賽車手們滿意的服務，因此決定結束《跑跑卡丁車：飄移》的遊戲服務。」

儘管《跑跑卡丁車：飄移》即將結束，但官方表示為了延續「跑跑卡丁車」IP樂趣，新任總監正在籌備「跑跑卡丁車經典」遊戲服務，期盼賽車手們能將至今對《跑跑卡丁車：飄移》的關心和熱愛，延續至經典。更多結束營運的詳細內容，還有「跑跑卡丁車經典」消息，日後將會透過多種管道公開。​

關鍵字：跑跑卡丁車：飄移

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