聲帶結節休養結束！愛蜜莉雅、惠惠聲優「高橋李依」回歸

記者楊智仁／綜合報導

日本聲優經紀公司 81 Produce 於本周末宣布，人氣聲優高橋李依在暫停工作一個月後已正式復工。她最知名的角色包括《為美好的世界獻上祝福！》中的惠惠，以及《Re:從零開始的異世界生活》中的愛蜜莉雅。

▼日本高人氣聲優高橋李依。（圖／翻攝自@taka8rie）

高橋李依在日本擁有高人氣，不論是《美好世界》充滿爆發力 Explosion 的惠惠，《Re0》中銀鈴般溫柔嗓音的愛蜜莉雅，高橋李依都能完美駕馭，她還獻聲過《擅長捉弄人的高木同學》高木同學、《【我推的孩子】》星野愛，並曾獲得第 10 回聲優獎的新人女優賞、第 16 回聲優獎的助演女優賞等許多獎項，美麗的外型，還有活潑個性所帶來的反差，高橋李依在世界各地都擁有許多粉絲。

今年 4 月，高橋李依宣布因為聲帶結節 ( 聲帶長繭 ) 暫時休息，經過一個月的休養，充滿朝氣的高橋李依即將回歸，她也在推特上發文表示，「手術後的療養期間結束後，很高興能夠向大家報告，我即將恢復工作，感謝所有透過社群媒體和信件為我加油打氣的人們，感謝在工作現場願意配合我調整步調的各位，接下來我會一步步地、謹慎地面對自己所參與的作品、職場與角色，邁出下一步，努力帶給大家更多歡笑，請大家多多