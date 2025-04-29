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前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺乏驚喜：這是極少見失誤

記者楊智仁／綜合報導

Switch 2 自 4 月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點，不過任天堂前行銷主管及「Nintendo Minute」節目主持人表示，任天堂在 Switch 2 和《瑪利歐賽車世界》發表過程中犯了一個關鍵錯誤「未能妥善管理粉絲期待」。

▼《瑪利歐賽車世界 組合》。（圖／翻攝自任天堂官網） ▲▼《瑪利歐賽車世界 組合》。（圖／翻攝自任天堂官網）

儘管 Switch 2 規格超出多數人預期、首發遊戲陣容也不錯，但普遍反應卻未如以往任天堂產品發布時那般正面，主要問題出在定價及缺乏明確溝通上，這種問題甚至蔓延到了幾周前《瑪利歐賽車世界》專屬 Direct 發表會。最新一集「Kit & Krysta」Podcast 中，前任行銷主管 Krysta Yang 指出，這次問題是「任天堂極少見的失誤」，他們未能妥善管理玩家的期待，過去任天堂對於「驚喜」這類字眼有極嚴格的規範，甚至連使用都受到限制。

任天堂美國總裁 Doug Bowser 曾暗示《瑪利歐賽車世界》還有更多「秘密」等待揭曉，結果 Direct 上並沒有令人驚喜的新發表，導致粉絲感到失望、期待落空。考量到玩家們為了 Switch 2 的發布已等待良久，加上近期圍繞定價與主機功能不一致訊息，「Kit & Krysta」Podcast 認為任天堂接下來應該會想些辦法來修正現狀。

關鍵字：Switch 2

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