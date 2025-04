《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

記者黃冠瑋/綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡4重製版》自2023年推出後就廣受玩家好評,如今銷售量已突破至1000萬,成為目前《惡靈古堡》系列最快達成此等里程碑的作品。對此官方為了慶祝於日前釋出感謝影片,其中在「感謝玩家木樁」中出現羅馬數字「IX」(9)的形狀,意外暗示新作《惡靈古堡9》可能在製作當中。

▼《惡靈古堡4重製版》慶祝影片意外暗示《惡靈古堡9》的可能性。(圖/翻攝自twitter/@dev1_official)

《惡靈古堡4》是2005年備受讚譽的作品,官方在2023年時推出重製版再度贏得新舊粉絲好評,並在今年1月突破900萬銷售量,如今銷售量再度超越1000萬份,成為目前《惡靈古堡》系列最快達成此等里程碑的作品,同時也為《惡靈古堡》系列發展29年以來累計超過1.67億的佳績。

對此,官方為了紀念這段里程於日前公開了一段感謝影片,其中可以看到居民紛紛戴上慶祝帽子、電鋸男拿著武器模仿著彈吉他等,最後則是里昂興奮舉起右手,不過有眼尖的網友發現里昂旁的「感謝玩家木樁」以及「RE4」 LOGO格外顯眼,於是將木樁路標以順時針90度翻轉查看,驚喜出現羅馬數字「IX」(9)的形狀,意外暗示新作《惡靈古堡9》可能在製作當中。

其實從過往《惡靈古堡》系列來說都是使用阿拉伯數字來呈現,但是自從8代推出後就有以羅馬數字「VIII」(8)藏在標題當中的先例,而從影片中的路標「IX」(9)形狀可以說是巧合,但就有爆料人士指出原本遊戲的路標是沒有下面木條,這是官方刻意添加進去,對此網友們興奮表示,「RE9要來啦」、「IX和里昂合體了」、「那個是IX對吧」、「謝謝官方的驚喜」。

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。



Attention all agents,

We've prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!



RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY