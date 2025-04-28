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《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡4重製版》自2023年推出後就廣受玩家好評，如今銷售量已突破至1000萬，成為目前《惡靈古堡》系列最快達成此等里程碑的作品。對此官方為了慶祝於日前釋出感謝影片，其中在「感謝玩家木樁」中出現羅馬數字「IX」（9）的形狀，意外暗示新作《惡靈古堡9》可能在製作當中。

▼《惡靈古堡4重製版》慶祝影片意外暗示《惡靈古堡9》的可能性。（圖／翻攝自twitter／@dev1_official）

▲▼《惡靈古堡4重製版》慶祝影片意外暗示《惡靈古堡9》的可能性。（圖／翻攝自twitter／@dev1_official）

《惡靈古堡4》是2005年備受讚譽的作品，官方在2023年時推出重製版再度贏得新舊粉絲好評，並在今年1月突破900萬銷售量，如今銷售量再度超越1000萬份，成為目前《惡靈古堡》系列最快達成此等里程碑的作品，同時也為《惡靈古堡》系列發展29年以來累計超過1.67億的佳績。

對此，官方為了紀念這段里程於日前公開了一段感謝影片，其中可以看到居民紛紛戴上慶祝帽子、電鋸男拿著武器模仿著彈吉他等，最後則是里昂興奮舉起右手，不過有眼尖的網友發現里昂旁的「感謝玩家木樁」以及「RE4」 LOGO格外顯眼，於是將木樁路標以順時針90度翻轉查看，驚喜出現羅馬數字「IX」（9）的形狀，意外暗示新作《惡靈古堡9》可能在製作當中。

其實從過往《惡靈古堡》系列來說都是使用阿拉伯數字來呈現，但是自從8代推出後就有以羅馬數字「VIII」（8）藏在標題當中的先例，而從影片中的路標「IX」（9）形狀可以說是巧合，但就有爆料人士指出原本遊戲的路標是沒有下面木條，這是官方刻意添加進去，對此網友們興奮表示，「RE9要來啦」、「IX和里昂合體了」、「那個是IX對吧」、「謝謝官方的驚喜」。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

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