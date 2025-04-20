女玩家道館賽優勝遭嗆「別玩寶可夢卡牌」　冠軍正面回覆酸民私訊

記者楊智仁／綜合報導
現今社會娛樂種類越來越多元，不分性別大家都可以擁有不同的興趣。先前有一位日本女性玩家，在推特 ( X ) 上分享自己首次參加寶可夢卡牌道館賽就獲得勝利，本來應該是值得開心的事，沒想到竟有無禮的推特網友私訊這位女玩家，並開嗆，「剛開始玩寶可夢卡牌才一個多月的女生，怎麼可能會得冠軍啊。」
初のジムバトル、すごく緊張したけど優勝できた〜〜〜！！！！— りおん????ポケカ (@rion_pokeca) April 13, 2025
めっちゃ嬉しい????????ポケカ楽しい〜〜〜！！！！！ pic.twitter.com/3wcVxFBZZU
名為「りおん」（@rion_pokeca）的女性玩家先前在社群分享，自己參加寶可夢卡牌道館賽拿到勝利，沒想到有位奇怪的網友竟私訊她，「剛開始玩寶可夢卡牌才一個多月的女人，怎麼可能會得冠軍，是想引人注目才說謊吧，拿出證據來看看。」一開始 りおん 沒回應，沒想到這個人還變本加厲繼續說，「女生還那麼張揚，不要再玩寶可夢卡牌了。」
這段私訊讓 りおん 相當受傷，後續她把對話紀錄 PO 出來難過地表示，「女生玩寶可夢卡牌是錯的嗎？作為一個新手，我一直想參加道館戰，獲勝的那刻真的非常高興...但現在玩寶可夢卡牌對我來說會成為一次痛苦的經歷。」不過針對這段離譜的私訊 りおん 也附上優勝紀錄勇敢回應，「我確實有拿到冠軍，如果你有時間傳這種私訊，不如去多練練寶可夢卡牌吧。」
該貼文一出迅速引發討論，許多人撻伐那位網友，留言給予 りおん 鼓勵，這也讓 りおん 感到暖心發文說到，「當我打開推特看到如此多鼓舞人心的回覆後，感到非常驚訝和感謝，這真的讓我振作起來，寶可夢卡牌非常有趣，我會繼續參加比賽。」
女がポケカ遊んじゃダメなんですか— りおん????ポケカ (@rion_pokeca) April 15, 2025
初心者だから今までずっと行くか悩んでたジムバトルにやっと参加しようって決意して参加して、そしたらまさかの優勝できて本当にすごい嬉しかったのに.........
ポケカするのトラウマになりそう pic.twitter.com/GaNbQQOy7z
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