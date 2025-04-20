女玩家道館賽優勝遭嗆「別玩寶可夢卡牌」　冠軍正面回覆酸民私訊

記者楊智仁／綜合報導

現今社會娛樂種類越來越多元，不分性別大家都可以擁有不同的興趣。先前有一位日本女性玩家，在推特 ( X ) 上分享自己首次參加寶可夢卡牌道館賽就獲得勝利，本來應該是值得開心的事，沒想到竟有無禮的推特網友私訊這位女玩家，並開嗆，「剛開始玩寶可夢卡牌才一個多月的女生，怎麼可能會得冠軍啊。」

名為「りおん」（@rion_pokeca）的女性玩家先前在社群分享，自己參加寶可夢卡牌道館賽拿到勝利，沒想到有位奇怪的網友竟私訊她，「剛開始玩寶可夢卡牌才一個多月的女人，怎麼可能會得冠軍，是想引人注目才說謊吧，拿出證據來看看。」一開始 りおん 沒回應，沒想到這個人還變本加厲繼續說，「女生還那麼張揚，不要再玩寶可夢卡牌了。」

這段私訊讓 りおん 相當受傷，後續她把對話紀錄 PO 出來難過地表示，「女生玩寶可夢卡牌是錯的嗎？作為一個新手，我一直想參加道館戰，獲勝的那刻真的非常高興...但現在玩寶可夢卡牌對我來說會成為一次痛苦的經歷。」不過針對這段離譜的私訊 りおん 也附上優勝紀錄勇敢回應，「我確實有拿到冠軍，如果你有時間傳這種私訊，不如去多練練寶可夢卡牌吧。」

該貼文一出迅速引發討論，許多人撻伐那位網友，留言給予 りおん 鼓勵，這也讓 りおん 感到暖心發文說到，「當我打開推特看到如此多鼓舞人心的回覆後，感到非常驚訝和感謝，這真的讓我振作起來，寶可夢卡牌非常有趣，我會繼續參加比賽。」