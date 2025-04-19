《新世紀福音戰士》主題Café台北登場　5角色及機體引爆回憶殺

記者楊智仁／綜合報導

全球擁有廣大粉絲的經典大作《新世紀福音戰士》（EVANGELION）強勢來襲，4/25~5/28於三創7樓MyAnime café合作推出全新主題Café，即將引爆粉絲回憶殺。主題Café以主要5位角色及機體為設定，不只推出各種創意蔬食餐點，還有主題店裝、豐富特典、多樣周邊商品及特企活動等等，主題期間中給粉絲滿滿情緒價值。

本次主題餐點餐點以創意蔬食發揮，包含紫薯濃湯麵、日式彩蔬咖哩飯、義式蕃茄濃湯佐法棍、粉紅醬螺旋麵、芝麻醬漢堡餐盤等等，均為一般主題餐廳中較少見的特製料理，搭配聖代、甜點、飲料等餐食，感受作品氛圍同時滿足口腹之慾。點餐除了附贈餐點插卡以及專屬吸管套，各項用餐特典包含光澤感記念卡、機體雷射小卡、特製杯墊等，值得粉絲收集珍藏。

主題活動期間安排2階段滿額禮，當日單筆消費滿額，即贈對應該期間的獨家A3海報1張，2款海報呈現5位角色的駕駛服造型，本次再為內用粉絲加碼好禮，每名內用者均可於入座時獲得1張使徒小卡，市面上少見的使徒特典共8款隨機贈送。說到《新世紀福音戰士》的碇源堂司令，粉絲都能馬上聯想到「那個動作」，為了感謝眾多粉絲支持，於主題期間內來店用餐，與餐點合照時做出「那個動作」，上傳照片至活動專文，就有機會將全台只有3個的「碇源堂巨大壓克力立牌」帶回家。