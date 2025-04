《柏德之門3》重大更新「八號補丁」　執行長：值米其林三星

記者黃冠瑋/綜合報導

《柏德之門3》於2023年斬獲最佳遊戲大獎,可說是當年度最具代表性的遊戲之一。如今官方宣布更新檔八號補丁(Patch8)已加入到遊戲當中,並且將會是最後一次更新,此後將不再更新任何敘事內容。對此開發團隊執行長Swen Vincke表示,「遊戲更新說明高達48頁,如果有米其林補丁指南,我會評分為三顆星」。

▼《柏德之門3》2023年榮獲最佳遊戲大賞。(圖/翻攝自Twitter/@larianstudios)

《博德之門3》是《博德之門》角色扮演遊戲系列的最新作品,該遊戲由Larian Studios 所開發,該公司過去曾開發《神界》系列而因此聞名。遊戲故事背景則是設定在「被遺忘的國度」,在這廣闊又奇幻的世界中,玩家將可以與夥伴一起自由的冒險。而遊戲則是參考了奇幻桌遊《龍與地下城》第五版規則為基礎。在遊戲上市初期就突破銷售520萬份,並且深受玩家們的好評。後續也榮獲了2023年最佳遊戲大獎,可說是當年度最具代表的遊戲之一。

如今官方宣布將更新八號補丁(Patch8)到遊戲當中,並且強調將會是最後一次大型更新,官方也為了讓這個補丁能夠順利推出,開發團隊在今年一月底就已經針對八號補丁進行測試。而此更新將帶來包括跨平台站立、拍照模式、十二種全新副職業,同時修復Bug等,另外官方也為這次更新製作了動畫短片,對此開發團隊執行長 Swen Vincke表示,「關於更新檔八號補丁的說明將會高達48頁,如果有米其林補丁更新指南的話,我會給這補丁評分為三顆星」。

對此玩家們表示,「作品很神卻玩了一趟十幾個小時,不想再玩一次了,好累」、「2023年遊戲,橫掃當年十大遊戲獎項,真的是神作」、「這遊戲如果沒時間真的別玩」、「等等先別更新,還沒破完」。

其實會有此等聲音是因為遊戲在故事的關鍵點被劃分為幕,每當完成一個幕時玩家就可以獲得成就(獎杯),至於完成第一幕後所獲得的成就,因此導致劇情節變得複雜而無法突破到下一階段,而當時有超過一半的玩家都停留在遊戲第一章階段,因此讓玩家們對這款遊戲感到又愛又恨。

I just read the 48 pages of patch notes on this. If there were a Michelin guide to patches, I’d give this one 3 stars. https://t.co/bB71LGhflo