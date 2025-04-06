晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑　柯南駕滑板飛越東京高空

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》第 28 部劇場版「獨眼的殘像」在粉絲們的高度期待下，馬上將於 4 月 18 日於日本登場。乘著熱潮，官方也宣布與東京知名地標「晴空塔」合作，帶來「煌きの青天塔」 聯名企劃。

▼柯南X晴空塔合作即將展開。（圖／翻攝自東京晴空塔官網）

《名偵探柯南 獨眼的殘像》可說是 4 月粉絲最期待動畫電影之一，這次劇場版毛利小五郎不再沉睡，大叔久違地主場讓粉絲們相當興奮，日本祭出 522 家歷史上最大上映規模，各種宣傳活動也不斷展開。東京晴空塔過去就曾經和許多知名動漫作品合作，包含「咒術迴戰、寶可夢地平線：系列、我的英雄學院」等等，而這次與《名偵探柯南》聯名企劃同樣會在 450 公尺的高空舉行。

「柯南 X 晴空塔」活動樓層位在 445 到 450 公尺天望迴廊，上樓電梯中粉絲們會被柯南的各種事件動畫包圍直衝雲霄，緊接著「主題立牌、柯南溜著滑板帥氣背板、角色特製迴廊、主題台詞牆」區域結合著高空俯瞰東京景色，讓柯南迷們可以開心合照，最高點則有沉睡的小五郎與柯南等著各位，周圍觀景窗則會放置 360 度超大螢幕，提供沉浸式體驗，「柯南 X 晴空塔」預計 4 月 15 日到 7 月 14 日舉行，有要到東京遊玩的旅客們不妨注意這個行程。