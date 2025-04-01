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愚人節玩笑成真！《幻獸帕魯：已經不想只做朋友了》登場

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發商Pocketpair 所開發的《幻獸帕魯》，於去年4月1日愚人節時推出《幻獸♡帕魯！ ～已經不想只做朋友(帕魯)了～》預告片，不過這只是官方為了符合節日而製作的玩笑影片，沒想到今年愚人節這款遊戲上架到了Steam遊戲頁面，並且官方明確表示，「這不是愚人節玩笑」。

每到4月1日玩家都會時常提防官方為了愚人節製作的玩笑宣傳，像是這款《幻獸帕魯》衍生的戀愛模擬遊戲《幻獸♡帕魯！ ～已經不想只做朋友(帕魯)了～》於去年4月1日首度亮相，只不過當時官方表示，「這都是虛假的，只是想逗笑大家而已」。然而有網友發現官方偷偷在今年4月1日愚人節前一天上架此款遊戲，不免讓玩家們猜測這是否又是官方為了愚人節所做出的愚人企劃。

根據官方釋出的內容，玩家將作為轉學生進入著名的Palpagos私立學院，將會認識個性獨特的朋友（帕魯）們，並透過友誼和愛情享受學校生活。玩家可以決定是否和帕魯保持朋友關係，又或是發展出浪漫的戀愛關係，甚至吃掉牠們，這次官方還特地新增了後來加入的帕魯和塔主。

對此，《幻獸帕魯》官方以及Pocketpair社群經理Bucky皆澄清表示，「這不是愚人節玩笑」，或許是玩家對於此款遊戲的熱情超出官方想像，因此官方才決定把此玩笑化為真實，雖說遊戲尚未公布發售日期，但玩家們已經迫不及待想與帕魯們談一場甜甜的戀愛。

關鍵字：幻獸帕魯戀愛遊戲

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