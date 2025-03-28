《AI：夢境檔案》衍生新作公開　官方告白：給所有粉絲的情書

記者蘇晟彥／綜合報導

Spike Chunsoft 工作室新作《無法成眠的伊達鍵 - From AI：夢境檔案》在27日的「Nintendo Switch」直播中亮相，預計將於 7月正式上線，再度挑戰本格推理冒險刺激感。此外，製作團隊也準備了一段給玩家的信，強調本作是一款獻給同樣熱愛「AI」系列的所有粉絲的真摯情書。



《AI：夢境檔案》系列是本格推理冒險遊戲，自2019年9月推出首作，2022年6月推出續作以來，一直廣受全球推理遊戲愛好者好評。現在，粉絲期待已久的系列最新作即將於Nintendo Switch / Steam登場！玩家將化身為主角「伊達鍵」，再次與眼球型AI「瞳絆」攜手合作挑戰神祕案件，拯救被迫參加危險逃脫遊戲的網路偶像「伊麗絲」。

除了系列作中廣受好評的遊戲系統——進行訊問與調查的「搜查篇」，以及進入調查對象的夢中世界展開搜查的「夢界篇」之外，本作更新增了破解密室機關的「逃脫篇」。藉由在這三個篇章之間不斷推進調查，逐步揭開事件的真相。

此外，本作的劇本由監製山田和也（Spike Chunsoft）負責，而一直以來擔任劇本創作的打越鋼太郎則以系列總監的身分擔任劇本監修。角色設計依舊由コザキユースケ負責，音樂方面也繼續由いとうけいすけ操刀，延續系列作的製作陣容。



＜製作團隊＞

製作人：飯塚康弘

監製／劇本：山田和也

系列總監／劇本監修：打越鋼太郎

角色設計：コザキユースケ

音樂：いとうけいすけ



故事簡介

【第二獨眼巨人連續殺人事件】落幕後某日──



網路偶像 「A-set」（左岸 伊麗絲）被飛碟綁架，

被迫參與一場危險的密室逃脫遊戲。



逃脫遊戲的名字是【The Third Eye Game】。



與此同時，東京都某處發現了一部詭異的裝置，

那裝置看起來宛如一座棺材，上面貼著一張紙條。

紙條上只寫著一句話──



「psync me」



一名男人與搭檔眼球型AI「瞳絆」攜手合作，

再度踏上追尋真相之路，

僅憑與失蹤的伊麗絲的微弱通訊，追尋不存在的飛碟。



男人的名字是──特殊搜查官「伊達 鍵」。



■ 打越鋼太郎與山田和也給玩家的訊息

＜系列總監／劇本監修 打越鋼太郎＞

在本作中，我以「劇本輔助」的身分參與創作，從系列整體的角度提供支援。

雖然我打從一開始就對開發團隊充滿信心，但最終呈現出的完成度遠遠超出我的想像，讓我由衷感到敬佩。

本作的核心「逃脫遊戲」不僅是單純的解謎組合，更融入了深刻的主題，同時在難度設計上也恰到好處，相信無論是核心玩家還是休閒玩家，都能盡情享受其中的樂趣。

這款遊戲是熱愛「AI」系列的開發團隊，獻給同樣熱愛「AI」系列的所有粉絲的真摯情書。