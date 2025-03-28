《超級機器人大戰Y》2025颯爽登場　粉絲嗨翻：靈壓還在

記者蘇晟彥／綜合報導

萬代南夢宮娛樂在 27日的 「Nintendo Direct」直播上宣布，《超級機器人大戰Y》即將在2025年於登場，同步公開首支宣傳影片及版本情報。儘管《 超級機器人大戰30》正面評價沒有那麼多，都不少系列作粉絲仍高喊，「還好靈壓還沒消失！」

▼《超級機器人大戰Y》將在2025年登場。



《超級機器人大戰Y》遊戲簡介

右為災厄、左則毀滅——

突破宿命吧，鋼之守護者。

《超級機器人大戰》是一款讓各種動畫作品中登場的機器人，超越作品界線而齊聚一堂，與共同敵人進行戰鬥的策略模擬RPG遊戲。玩家可以在冒險部分欣賞到戰鬥為止的故事，並在模擬部分分別操控配置於地圖上的機器人，擊敗敵人。

戰鬥將分為我方行動回合和敵方行動回合，首先會由玩家移動機器人並進行戰鬥後，會輪到敵方行動。當玩家破壞地圖中配置的所有敵人，即通過該關卡，並可進入戰略部分。

在戰略部分中，玩家將可運用戰鬥獲得的資金和點數，強化並培育機器人或駕駛員。戰略部分結束後，將進入下一個劇情的冒險部分。

體驗各種動畫原作的跨界融合故事，享受機器人的戰鬥動畫影片，並持續強化培育自己喜好的機器人和駕駛員，就是《超級機器人大戰》的最大樂趣。

【參戰作品】

．《超電磁機器人 孔巴德拉V》

．《聖戰士丹拜因》

．《機動武鬥傳G鋼彈》

．《機動戰士鋼彈 水星的魔女 第一季》

．《銀河機攻隊 莊嚴皇子》

．《超時空要塞Delta 激情的Walküre》

．《Code Geass 復活的魯路修》

．《蓋特機器人ARC》

等更多作品。







【收錄內容】

．《超級機器人大戰Y》遊戲本篇

．ROBOT魂＜SIDE OG＞盧恩龍模型

．《超級機器人大戰Y》角色壓克力立牌

．《超級機器人大戰Y》原創BGM數位原聲帶：可獲得共76首原創BGM的序號

．特典

－數位豪華版購買特典

－數位終極版購買特典

－實體一般版首批／數位標準版預購 共通特典

※特典內容詳情將於日後發布。

※數量有限，售完即止。

※內容、樣式可能未經告知有部分變更。

※示意圖中之模型已完成塗裝。

※示意圖僅供參考，請以實際物品為準。

※特典內容及兌換詳情請至官方網站確認。