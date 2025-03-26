《幻獸帕魯》能否登上Switch 2　總監談可能性：要看硬體效能

記者楊智仁／綜合報導

當 Pocketpair 推出《Palworld 幻獸帕魯》時，許多人將其與《寶可夢》作比較，甚至稱其為「拿著槍的寶可夢」，但根據該公司公關總監 John "Bucky" Buckley 說法，這並不是 Pocketpair 最喜歡的比較方式，不過，收集一群可愛怪物的概念仍讓不少人好奇，這款遊戲是否有機會登上寶可夢主場平台 Nintendo Switch。

▼《幻獸帕魯》總監談登上 Switch 平台。（圖／翻攝自Steam）

遺憾的是，根據外媒報導以及 Buckley 所說，這幾乎不太可能，主要原因是技術層面上限制，「如果能讓這款遊戲在 Switch 上順利運行我們一定會做，但《幻獸帕魯》運算需求太高了。」上周在舊金山舉辦的遊戲開發者大會（GDC）上，Buckley 表示 Pocketpair 雖然對此很感興趣，但目前尚未取得相關技術規格，因此還不清楚是否能移植。

「如果硬體效能夠強那絕對值得考慮，我們為 Steam Deck 做了大量優化，結果非常滿意，所以如果有更多掌機可以支援，我們當然樂意推出。」目前，Pocketpair 正因為涉嫌侵犯《寶可夢》系列中投擲精靈球的專利，被任天堂提起訴訟，這也讓外界猜測，這是否為《幻獸帕魯》無法登上 Switch 的主要原因。

Buckley 在 GDC 演講中短暫提及這起訴訟，整個團隊對此感到非常意外，因為他們在發行前已經進行過多次法律審查，目的就是要避免這種情況發生，「我們 Pocketpair 幾乎所有人都是寶可夢的忠實粉絲，」Buckley 說，「所以那天真的很令人沮喪，大家垂著頭、淋著雨回家。」