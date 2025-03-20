新番《WITCH WATCH 魔女守護者》特映會滿場！致敬梗+漫才吐槽好評

記者楊智仁／台北報導

日本漫畫家篠原健太創作的魔法喜劇大作《WITCH WATCH 魔女守護者》改編動畫，將在4月6日起重磅登場，由「回歸線娛樂」代理近期舉辦「全球搶先看先行特映會」，台北更領先香港、新加坡、馬來西亞、泰國成為全球第一站，台北站特映會超過百名粉絲衝著《WITCH WATCH 魔女守護者》人氣慕名而參加，特映會現場不少粉絲扮成動畫經典角色，大合照環節時全場觀眾更一起比出妮可專屬的「愛心手勢」。

此次特映會讓粉絲搶先觀看動畫前3集，並欣賞聲優與導演的獨家精采訪談影片，為動畫男女主角妮可與守仁獻聲的知名聲優「川口莉奈」與「鈴木崚汰」在訪談中提到，配音過程非常愉快。導演十分重視即興表演，希望增加「漫才」元素，使搞笑橋段更加自然，帶來真正的「笑」果，因此兩人更著重於培養搞笑默契。川口莉奈也向粉絲喊話，「希望《WITCH WATCH 魔女守護者》能將全世界連繫在一起，把這份喜悅傳達給各位觀眾！」此外，特映會上也首次公開動畫主題曲由YOASOBI 演唱的〈Watch me!〉讓粉絲搶先於全球聽到。

《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫忠實還原經典場面，加上動畫才能呈現的聲光效果與聲優演繹，包括「魔女」妮可施展魔法製造分身、「鬼之後裔」守仁的精彩打鬥，還有滿滿的動畫致敬梗令粉絲超喜愛，甚至補上漫畫無法呈現的華麗特效與音效，現場頻頻響起大笑聲，並獲得「超越原作的精采度」熱烈反應。映後粉絲熱情分享觀後心得，「角色在動畫中更可愛了」、「聲優表現太出色，從頭笑到尾」、「讓我更加期待4月動畫播出的表現」、「亂吐槽加致敬梗真的好好笑」、「動畫化超興奮！沒讓人失望！」

《WITCH WATCH 魔女守護者》連載4年以來，已經在亞洲累積無數粉絲，原作者篠原健太曾是《銀魂》作者空知英秋助手，後續更一手操刀製作《SKET DANCE》、《彼方的阿斯特拉》，兩部代表作改編成動畫之後都大獲好評。故事敘述擁有鬼之力的高中生乙木守仁，成為正在進行魔女修行的兒時玩伴妮可的使魔，雖然是一起長大的青梅竹馬，守仁卻因「一年內災難將降臨在妮可身上」的預言揭示，背負使命守護妮可，只是妮可的魔法引起各種無法預測的麻煩，後續又有夥伴加入他們的同居生活……前途多災多難又充滿不可思議的日子即將開始。