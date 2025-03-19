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《火影忍者》Netflix 2024動畫收視冠軍　觀看時數高達3.3億小時

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 2024 年觀看時數最高的動畫是哪部？你可能會猜是高人氣作品《膽大黨》或討論度爆表的《咒術迴戰》。然而根據外媒報導，Netflix 2024 年觀看時數最高的動畫為《火影忍者》，累計時數高達 3.3 億小時，緊跟在後則是「航海王、鬼滅之刃」，這一結果令人驚訝，畢竟火影本傳動畫早在 2017 年就已完結，而這部作品至今仍持續吸引全球觀眾，再次證明其動漫產業不朽地位。

▼火影來到2024依舊維持高人氣。（圖／翻攝自曼迪）▲▼火影。（圖／翻攝自曼迪）

岸本齊史的《火影忍者》最初於 1999 年在《週刊少年 Jump》上開始連載，並於 2014 年完結，全系列共 72 卷、700 話，由於漫畫超高人氣，該作品 2002 年改編為動畫持續播至 2017 年，動畫總集數達 720 集。當《火影忍者》推向國際市場時，它成為了一個文化現象，改變全球觀眾對動畫的觀看方式。

在此之前《七龍珠Z》向全球觀眾介紹少年漫畫的經典敘事模式熱血戰鬥、幽默、戲劇性，以及「努力就能成功」的核心價值觀。而《火影忍者》在此基礎上進一步昇華，核心圍繞漩渦鳴人，一個吵鬧卻孤獨的忍者夢想成為火影，動畫深入探討毅力、友情與傳承等主題。

《火影忍者》證明動畫不必是「新」的，依然可以稱霸串流市場，串流平台憑藉龐大的用戶基數、推薦演算法，成功讓這部經典動畫再創觀看紀錄，並吸引大量新觀眾。2024 年不僅是老粉絲回味童年，許多沒觀看過火影的年輕觀眾，也首次接觸這部作品。

關鍵字：火影忍者

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