《進擊的巨人》萊納聲優「細谷佳正」宣布結婚　活躍多部人氣作品

記者楊智仁／綜合報導

現年 43 歲的日本人氣聲優「細谷佳正」今日 ( 3/10 ) 透過推特宣布結婚消息，「很抱歉以私事打擾大家，我已於近日結婚，特此向大家報告，妻子是圈外一般人士，未來我將珍惜所有人的羈絆，繼續努力精進。」

▼聲優「細谷佳正」宣布結婚。（圖／翻攝自木棉花、@hosoya_info推特）

細谷佳正在動畫、配音、旁白等多個領域展現了極為廣泛的演藝活動。他曾飾演《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》歐格·伊茲卡、《進擊的巨人》萊納、《鑽石王牌》結城哲也、《花牌情緣》綿谷新、《排球少年》東峰旭等角色，接下來也會詮釋《城市風雲兒》動畫新作《真･武士傳 YAIBA》鬼丸猛。

細谷佳正曾榮獲第 8 屆（2014 年）及第 10 屆（2016 年）聲優獎最佳男配角獎，並於 2023 年在舞台劇《哈維》中首次擔任主演。如今 43 歲的細谷佳正邁入人生另一個階段，正式發表結婚喜訊，消息一出也登上日本推特熱搜，「很抱歉以私事打擾大家，我已於近日結婚，妻子是圈外一般人士，從學生時代開始我就被戲劇深深吸引，並在許多貴人幫助下一路走到今天。未來我將帶著所有人的祝福與羈絆繼續努力精進，感謝大家的支持。」