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《魔物獵人 荒野》鍊金票攻略指南　肝農玩家笑開懷

記者黃冠瑋／綜合報導

對於《魔物獵人》玩家而言不斷農怪刷珠一直都是遊玩到最後的課題。而這次《魔物獵人：荒野》玩家也同樣需要狩獵來獲取寶物，不過遊戲發售不到一周，就有許多海內外玩家找出不用狩獵也能獲取大量寶珠方法，就是透過「金之鍊金票」向龍人婆婆「蘇加」鍊取。

▼《魔物獵人：荒野》金之鍊金票換取大量珠寶。（圖／翻攝自YouTube／牛肉騰）

▲▼《魔物獵人：荒野》金之鍊金票換取大量珠寶。（圖／翻攝自YouTube／牛肉騰）

至於該如何刷取金之鍊金票，首先玩家要先完成前置作業：主線任務破到5-1會出現支線自由任務「歷戰沙海龍」，接著玩家開始準備「金之鍊金票卷」所需要的道具「一夜花的月華粉」。由於「一夜花的月華粉」只有在滿月的時候才會出現，所以要把時間調到滿月，此時地圖上沙漠跟森林就有機會出現，但是接取歷戰沙海龍任務時滿月必定出現此道具，因此玩家才需要先完成前置作業；把時間刷到滿月的方法也很簡單，進入營地後選擇休息，然後把時間改成晚上，環境的話建議選擇豐收期，因為其他兩個環境是會看不到月亮，選好走出帳篷，開始等待天空中月亮出現，就可以開始刷素材「一夜花的月華粉」。

▼《魔物獵人：荒野》玩家在滿月下，從月下美人摘取月華粉。（圖／翻攝自YouTube／牛肉騰）

▲▼《魔物獵人：荒野》玩家在滿月下，從月下美人摘取月華粉。（圖／翻攝自YouTube／牛肉騰）

第二步，當時間確定滿月後，去接自由任務「歷戰沙海龍」，任務開始後會發現任務的起始時間會是在黃昏，不過很快就會進入夜晚，等到進入夜晚以後，就可以開始找月下美人刷取月華粉。一場任務中一共會有兩朵月下美人，一個是在10區的原野上，另一個則是3區的高地平台上；如果找不到位置，可以直接打開大地圖，搜尋素材找到指定道具月下美人，並標記這個道具，就可以靠鷺鷹龍跑過去採集，但需要注意 3 號區的高地要先爬到南邊頂端，再用鷺鷹龍滑翔（R2／RT）才能到達。 滑過後就可採集月下美人獲得月華粉，採集完以後直接離開任務，接著重複第二步的開頭，接取沙海龍的自由任務，然後採集月華粉兩次，大概重複八次左右滿月就會消失。此外，如果玩家想要繼續刷取，就要重新調整到滿月，才能夠繼續拿月華粉。

第三步，玩家去找拿塔，點選以物易物並選擇最下面的雪華，有一定的機率會出現「用月華粉換取金之鍊金票」。如果沒有出現也沒有關係，玩家可以回帳篷睡覺，以此刷新以物易物的內容。如此重複就可以一直刷「金之鍊金票」，之後遊戲終局時再把「金之鍊金票」交給龍人婆婆「蘇加」，就可鍊取大量寶珠。

值得一提，一張金票點數可以換1200點，五張就可以鍊出100顆防具寶珠或50顆武器寶珠，不過缺點是需花費大量公會點數，因此公會點數又成另一個需要刷取的問題。

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