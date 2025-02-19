10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

記者黃冠瑋／綜合報導

由萬代南夢宮旗下營運的網頁遊戲《鋼彈群起》，即將迎來10週年之際，官方卻在18日正式宣布結束營運，並公告伺服器預定將會在2025年5月27日停止運作。這款遊戲讓玩家瞭解到超出「億、兆」以上的天文數字單位「無量大數」（也就是10的68次方），隨著遊戲結束，天文數字單位也將永存在玩家心中。

▼ 《鋼彈群起》新角色持續突破傷害上限 。（圖／翻攝自twitter／@GundamTribe）

萬代南夢宮旗下Bandai Namco Online營運的《鋼彈群起》，是一款《鋼彈》系列IP線上網頁遊戲。自2015年6月上線以來經歷了許多版本，期間推出的活動，都讓玩家充滿很多樂趣。隨著版本更新，2025年5月底也迎來遊戲的10週年，但官方經過慎重思考後，在18日決定《鋼彈群起》將在2025年5月27日停止營運，停運前依舊會舉辦「鋼彈群起10週年紀念活動」，以此來作為回饋這些年玩家的支持。

說到《鋼彈群起》就會讓玩家想起這款遊戲的爆高傷害和血量膨脹速度，官方在此為了超出一般人認為能顯示9999999999999的數字，後續添加了「恆河沙」、「阿僧祇」、「那由他」、「不可思議」、「無量大數」等單位。

值得一提的是，官方根據元代《算學啟蒙》和清代《數理精蘊》記載的數字單位，由小到大依次為一、十、百、千、萬、億、兆、京、垓、秭、穰、溝、澗、正、載、極、恆河沙、阿僧祇、那由他、不可思議、無量大數（也就是10的68次方），來作為遊戲傷害數字單位。如今官方5月底確定停止營運，不免讓玩家感到惋惜，隨著遊戲結束，遊戲中爆炸高傷害的回憶也將永遠留在玩家心中。