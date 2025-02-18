馬斯克將創AI工作室喊「讓遊戲再次偉大」　掀業界正反兩派議論

記者楊智仁／綜合報導

特斯拉執行長伊隆·馬斯克 ( Elon Musk ) 作為遊戲愛好者，早在 2024 年就曾提到創立一間遊戲工作室是一件非常有趣的事情，不僅如此，馬斯克經常批評現代 3A 遊戲中被刻意加入的政治議題，如性別代詞選擇、強制性多元化敘事等，他認為這些元素已經導致遊戲業界被意識形態綁架。

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

去年馬斯克表示，「太多遊戲工作室都被大型企業控制了，xAI 將成立 AI 遊戲工作室，讓遊戲再次偉大！」近期特斯拉車主俱樂部成員 Dima Zeniuk 於推特發布貼文再度強調關於 AI 遊戲工作室的消息，馬斯克隨後跟著轉發引發大家關注，如果馬斯克 AI 遊戲工作室成功落成，其影響力將不容小覷，目前大型遊戲開發通常需要 5 到 10 年 以上開發時間，而馬斯克 AI 技術可能大幅提升製作效率，甚至可能導致遊戲產業內部的全面變革。

然而，這項計畫也遭遇強烈反對，馬斯克公布計畫後，許多業界人士擔憂 AI 取代人類開發者的後果，認為這可能會導致「大量遊戲藝術家、編劇、程式設計師失業；遊戲變得缺乏靈魂，千篇一律；創意遭到 AI 生成內容取代，削弱遊戲獨特性」等等。當然產業內部也有支持的聲音，前《魔獸世界》開發團隊主管 Mark Kern 就表示 3A 遊戲公司開發成本居高不下，最終遊戲品質反而不如預期。如果馬斯克 AI 遊戲工作室能夠突破這種模式，可能會改變遊戲產業運作方式。