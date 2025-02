馬斯克將創AI工作室喊「讓遊戲再次偉大」　掀業界正反兩派議論

記者楊智仁/綜合報導

特斯拉執行長伊隆·馬斯克 ( Elon Musk ) 作為遊戲愛好者,早在 2024 年就曾提到創立一間遊戲工作室是一件非常有趣的事情,不僅如此,馬斯克經常批評現代 3A 遊戲中被刻意加入的政治議題,如性別代詞選擇、強制性多元化敘事等,他認為這些元素已經導致遊戲業界被意識形態綁架。

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd