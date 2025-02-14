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揭開克拉特市秘辛！類魂遊戲DLC《P的謊言：序曲》今夏推出

記者黃冠瑋／綜合報導

由 Round 8 Studio 開發的類魂系動作遊戲《P的謊言》（Lies of P）自從2023年宣布將推出 DLC 追加內容後，已確認續作正在開發中。13日 Round 8 Studio 於發表會「State of Play」 中公開《P的謊言：序曲》（Lies of P: Overture），預計今年夏季推出。

 ▲▼ 封面。（圖／翻攝自Playstation Blog ）

 《P的謊言：序曲》是 Round 8 Studio久違續作，而這次推出的追加內容將會是《P的謊言》前傳，故事背景回到19世紀末講述人偶大屠殺之亂之前，玩家跟隨一位傳奇潛行者，揭開不為人知的故事，以及令人不寒而慄的秘密。本次前傳每一項決定都會影響到後續《P的謊言》中克拉特市所發生的謎團和災難，官方預計今年夏季推出販售。

 ▼ 《P的謊言：序曲》戰鬥畫面。（圖／翻攝自Playstation Blog)

▲▼ 《P的謊言：序曲》。（圖／翻攝自Playstation Blog）

根據Playstation Blog 訪談中，遊戲總監崔智元表示，他和團隊當初是想串聯過去、現在以及未來故事結構，因此才有了《P 的謊言：序曲》作為 DLC 前傳，透過《P 的謊言：序曲》來完善他們理想中的故事情節。在訪談中還提到在電影製作中會有「導演剪輯版」，內容通常是製作人認為可以使作品更加完美的視角。崔智元表示就《P 的謊言：序曲》而言，就是他們潛意識裡想要製作的「開發者剪輯版」。

關鍵字：P的謊言類魂遊戲

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