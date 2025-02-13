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Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，任天堂過去曾提交一項新專利，似乎確認 Nintendo Switch 2 的 Joy-Con 將具備滑鼠功能，如今該專利被玩家發現消息於 2025 年 2 月正式公開，加上先前官方預告片中小小暗示，讓玩家們對此消息充滿期待。

▼Switch 2控制器可能有滑鼠功能。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

這項專利是一款 「輸入設備與系統」，其中包含多張設計圖，展示 Joy-Con 作為滑鼠使用的方式，此外，專利還顯示 Joy-Con 依然可像 Switch 現有的 Joy-Con 一樣獨立作為控制器使用，並包含新款 Joy-Con 的不同組件設計。當然專利最終不一定成為實際產品，但考慮到我們已經看到的 Switch 2 訊息，影片中確實有 Joy-Con 在平面上滑行的畫面，此功能的可能性相當高。

專利摘要揭示更多細節，「該輸入設備包含前表面、上表面、方向輸入單元、第一上表面按鈕以及滑鼠操作傳感器...，滑鼠操作傳感器則能偵測反射光，當設備移動時，光線變化將被傳感器捕捉，以確定設備在偵測表面上的移動方向。」開發者們近期也被問及 Joy-Con 是否具備滑鼠功能，當然更多確切細節還是要等到 4 月 2 日的「Nintendo Direct: Switch 2 特別節目」再來揭曉。

關鍵字：Switch 2

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