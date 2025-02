Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

記者楊智仁/綜合報導

根據外媒報導,任天堂過去曾提交一項新專利,似乎確認 Nintendo Switch 2 的 Joy-Con 將具備滑鼠功能,如今該專利被玩家發現消息於 2025 年 2 月正式公開,加上先前官方預告片中小小暗示,讓玩家們對此消息充滿期待。

▼Switch 2控制器可能有滑鼠功能。(圖/翻攝自任天堂)

這項專利是一款 「輸入設備與系統」,其中包含多張設計圖,展示 Joy-Con 作為滑鼠使用的方式,此外,專利還顯示 Joy-Con 依然可像 Switch 現有的 Joy-Con 一樣獨立作為控制器使用,並包含新款 Joy-Con 的不同組件設計。當然專利最終不一定成為實際產品,但考慮到我們已經看到的 Switch 2 訊息,影片中確實有 Joy-Con 在平面上滑行的畫面,此功能的可能性相當高。

專利摘要揭示更多細節,「該輸入設備包含前表面、上表面、方向輸入單元、第一上表面按鈕以及滑鼠操作傳感器...,滑鼠操作傳感器則能偵測反射光,當設備移動時,光線變化將被傳感器捕捉,以確定設備在偵測表面上的移動方向。」開發者們近期也被問及 Joy-Con 是否具備滑鼠功能,當然更多確切細節還是要等到 4 月 2 日的「Nintendo Direct: Switch 2 特別節目」再來揭曉。

