快訊／《楓之谷Artale》拍賣場修一個月還是壞　上線實測「全失敗」

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》引爆玩家童年熱潮，但在上線後災情不斷，在五月份宣布「人數過多拍賣場要砍掉重練」，期待一個月，12日官方端出全新準備的「新拍賣場」，但毫不意外再次「嚇傻玩家」，不僅完全進不去、搜尋不到物品，甚至一個頻道只有10個人能同時使用拍賣場，讓玩家傻眼直說，「雖然說不意外，但一個月端出這個東西，你敢信？」

《楓之谷Artale》在五月中因為玩家人數過多，玩家仰賴的拍賣場直接爆炸，讓官方致歉並承諾會推出全新系統，但沒想到玩家等待一個月，中間物品積著太多變相要購買包包格，卻迎來「不意外大結局」，在維修結束後不少玩家立刻搶上體驗新系統，卻沒想到直接顯示「人數過多請再試一次」。

對此，系統限制一個頻道僅有10個人能同時使用拍賣系統，只要超過就不能進入，想當然耳在上線第一天「完全進不去」，除了每天還有拍賣、登陸次數限制外，在現階段完全搜尋不到任何物品，只會顯示「搜尋失敗」，讓不少網友痛罵，「一個月修出這陀」、「看來雪價不會崩囉」、「直接用第三方的系統啦，這個爛團隊什麼都弄不出來」。

但也有網友緩頰，「第一天當然會爆炸，給點鼓勵，搞不好十天後就好了」、「慢慢來啦，反正也不急」



