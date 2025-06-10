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《邊緣禁地》使用者條款更新遭狂灌負評...玩家怒：間諜軟體

記者楊智仁／綜合報導

知名射擊遊戲《邊緣禁地》先前在 Steam 平台限時免費開放下載 ( 目前活動已截止 )，然而遊戲近期的評價卻急轉直下，主因與發行商 Take-Two Interactive 更新的使用者條款（EULA）有關，疑似涉及「間諜軟體」與收集個資引發社群熱議。

▼《邊緣禁地》近期遭灌負評。（圖／翻攝自Steam）▲▼邊緣禁地。（圖／翻攝自Steam）

根據 Steam 資料，《邊緣禁地 2》自 2012 年推出至今已累積超過 28 萬筆「極度好評」的使用者評論。然而，近一個月內卻湧現逾 3,300 則「大多負評」，負面評價潮自 5 月 20 日起快速升溫，至今仍持續擴大。不少玩家不滿 Take-Two 於今年 2 月更新的 EULA 條款，內容中明確禁止玩家使用 Mod、VPN 等工具，並被指控可能蒐集玩家的敏感資訊，包括姓名、電子郵件、IP 位址、付款資訊等，甚至有玩家形容條款如同「間諜軟體」。

針對爭議，Gearbox 總裁 Randy Pitchford 發聲澄清，「我們的軟體並未改變，也不含任何間諜功能。EULA 是發行商的決策範疇我無法更動，但我保證遊戲內容本身沒有問題。」然而目前《邊緣禁地》等多款同系列作品亦遭「灌負評」，皆與條款更新有關，《邊緣禁地 4》預計將於 2025 年 9 月 12 日推出，會不會因此受到影響則有待觀察。。

關鍵字：邊緣禁地

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