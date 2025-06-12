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不只《戀上換裝娃娃》！CloverWorks夏天三大精緻戀愛作網超期待

記者楊智仁／綜合報導

今年夏天許多重量級大作將輪番登場讓動漫迷們相當期待，曾經負責過「間諜家家酒、孤獨搖滾」高品質動畫製作公司 CloverWorks 7 月也將一口氣帶來三部人氣戀愛作品，就讓我們一起來看看吧。

▼CloverWorks 7 月一口氣帶來三部戀愛作品。（圖／翻攝自CloverWorks） ▲▼CloverWorks。（圖／翻攝自推特）

《戀上換裝娃娃》第二季

由福田晉一所繪《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，再加上 CloverWorks 精美的製作品質，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1200 萬套大關。等待了三年《戀上換裝娃娃》第二季馬上在 7 月 6 日回歸，作為今夏最受矚目的動畫，這次小倆口又會帶來怎麼樣臉紅心跳的故事令粉絲們相當期待。

《薰香花朵凜然綻放》

《薰香花朵凛然綻放》是三香見サカ所創作的漫畫，目前累積銷量超過 430 萬冊，故事描述家裡開蛋糕店的「凜太郎」，高大體型與兇狠外表，小時候周圍的人都對他抱有偏見。某天，幫忙顧店的凜太郎與現場唯一客人「薰子」相遇。嬌小的她面前卻有許多盤吃完的蛋糕，薰子一看見他就立刻逃離店裡，以為自己又嚇到別人的凜太郎感到失落，然而隔天放學後，學校校門口竟看見薰子在等人…？相鄰彼此、校風迥異的兩間高中，分別就讀於這兩間學校的凜太郎與薰子，交織出酸甜又多彩青春物語。《薰香花朵凛然綻放》從預告片中就能感受到 CloverWorks 精緻做工，動畫預計 7 月 6 日 Netflix 開播。

《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》

人氣輕小說「青春豬頭少年」系列自 2014 年開始在電擊文庫出版，改編動畫於 2018 年播出，作品背景充滿著校園愛情氛圍，劇情以思春期症候群產生神秘事件為主軸，咲太如何幫助身旁的人解決難題，沉重卻又感人的故事引人入勝，美麗的麻衣學姊也讓粉絲紛紛喊婆。除了電視動畫之外，近年還推出兩部電影「青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹、青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩」，如今故事邁入「大學生篇」，懷抱著「思春期症候群」的少年少女物語將再度展開。

關鍵字：CloverWorks

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