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《P的謊言 序曲》玩家抱怨太難　總監坦言：設計偏差會調整難度

記者黃冠瑋／綜合報導

由Round 8 Studio開發的類魂系動作遊戲《P的謊言》於日前無預警上市《P的謊言：序曲》，成功在Steam上創下玩家同時上線3萬高峰，然而卻有不少玩家抱怨此次DLC難度比本傳還高上許多。對此發行商Neowiz總監崔智遠也坦言，「設計認知有所偏差，並承諾會略降低難度，但由於是全面測試還需要等些時日」。

▼《P的謊言：序曲》玩家抱怨難度上升。（圖／翻攝自《P的謊言：序曲》Steam）

▲▼《P的謊言：序曲》玩家抱怨難度上升。（圖／翻攝自《P的謊言：序曲》Steam）

《P的謊言》最早是在2023年推出，當時可說是最成功的類魂遊戲之一，銷售上也超過百萬。如今在近日的夏季遊戲節上，Neowiz無預警發布了該遊戲的新擴充包「P的謊言：序曲」，讓玩家有機會探索「傀儡狂潮」爆發前的世界，也成功吸引玩家在Steam上創下同時上線3萬人數高峰。雖說遊戲內容相當受玩家喜愛，但各地玩家卻都一致認同此次《P的謊言：序曲》真的太難，其實是因為單個敵人傷害太高再加上數量太多，就算本身角色有破千血量扛幾次傷害沒多久就會死亡。

對此發行商Neowiz 總監崔智遠就針對此事坦言，「我們目前一直在蒐集玩家回饋，並決定因應玩家需求對遊戲的某些方面進行修改，其中一項修改就是與DLC的難度有關，因為團隊發現一些地方並沒有完全按照他們的預期完成，因此承諾會略微降低DLC的難度，以及其他一些平衡性調整，以確保遊戲的趣味性和吸引力。但此次修改需要細緻作業和全面測試，因此目前沒辦法給出補丁何時發布」。

雖說目前還無法得到調整，但官方也有說明如果玩家覺得遊戲太難，可以選擇別的難度模式，像是Butterfly Guidance and Awakened Puppet難度相對比較低，讓遊戲體驗可以更加輕鬆。

關鍵字：P的謊言類魂遊戲

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