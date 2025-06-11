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連載8年《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼　灌留言：還要多久

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計讓作品擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃劇情很「水」。今日 ( 6/11 ) 官方釋出最新 380 話，再度急轉直下的劇情令讀者傻眼，漫畫官網也瞬間湧進近千則留言。

--- 以下有雷，介意者請勿往下拉 ---
--- 以下有雷，介意者請勿往下拉 ---

▼《出租女友》最新話引熱議。（圖／翻攝自@Miyajimareiji）▲▼出租女友。（圖／翻攝自@Miyajimareiji）

《出租女友》下個月就要邁入連載第 8 年，單行本已出版 38 冊，紙本書累積發行超過 1300 萬冊，動畫也準備要推出第四季，然而漫畫劇情進展極致緩慢，日常刷牙洗臉，再配個和也內心獨白「水原好漂亮」又過了一話。經過許久等待 379 話看到水原說出「我可能喜歡你」本來以為兩人感情要有所進展，沒想到最新 380 話故事急轉彎，水原又鞠躬向和也道歉，看起來漫畫應該準備再戰 10 年。

《出租女友》第 380 話在網路上掀起熱議，漫畫官網一天就湧入近千則留言，幾乎是平常留言量的一倍以上，「這也拖太久了...」、「這是出版社硬要求拖長劇情吧」、「看來兩人交往的劇情要請孫子燒給我了」、「這水的程度比冰山融化量還多」、「看 38 話等於看了 380 話」、「我猜酷拉皮卡會先下船」。

關鍵字：出租女友

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