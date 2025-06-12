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迪士尼與環球影業攜手提告AI公司　控抄襲生成角色圖像賺22億

記者楊智仁／綜合報導

迪士尼與環球影業近日對人工智慧公司 Midjourney 提起訴訟，指控其圖像生成工具是「抄襲無底洞」，涉嫌大規模侵權。兩大好萊塢巨擘表示，Midjourney 的 AI 工具能生成無數角色的圖像副本，包括《星際大戰》的黑武士達斯·維達、《冰雪奇緣》的艾莎，以及《神偷奶爸》的小小兵等，這些皆為兩家公司的知名智慧財產。

▼迪士尼與環球影業攜手提告AI公司。（圖／翻攝自迪士尼）▲▼迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼）

Midjourney 的 AI 工具可以根據輸入的文字提示生成圖像，根據洛杉磯聯邦地方法院提交的訴狀，迪士尼與環球列舉了多個以 Midjourney 生成、涉及其版權角色的圖像為例，包括《星際大戰》的尤達、《漫威》英雄蜘蛛人、浩克與鋼鐵人等。迪士尼首席法務長 Horacio Gutierrez 表示，公司對 AI 作為創意工具的潛力持樂觀看法，「但盜版就是盜版，就算是由 AI 公司執行也無法合理化侵權行為。」

Midjourney 公司總部位於舊金山，是一個由不到十人組成的小型自籌資金團隊，根據訴狀去年營收高達 3 億美元（約 22.1 億台幣），且計畫推出新的影片服務平台，雪城大學法律教授 Shubha Ghosh 表示，「Midjourney 所生成的大量圖像，看起來只是把已受版權保護的角色置入新場景或背景而已，缺乏創造性或想像力的改變。」

好萊塢對 AI 技術的態度複雜，既充滿期待也暗藏疑慮。僅僅兩年前，演員與編劇工會曾因擔憂 AI 衝擊而發動罷工癱瘓整個產業，但如今 AI 已被廣泛應用於電視、電影與遊戲領域。

關鍵字：迪士尼AI

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