【廣編】預約突破 200 萬！《文明帝國：同盟時代》里程碑獎勵全數解鎖

▲突破 200 萬預約，全階段獎勵解鎖完成。

圖、文／文明帝國提供

2K 旗下經典系列《文明帝國》手機正統衍生作品《文明帝國：同盟時代》即將於 6 月 19 日正式開戰。承襲原作經典 4X 精神，本作針對手機平台量身打造操作介面與策略節奏，讓玩家能隨時隨地展開征服世界的帝國戰役。

《文明帝國：同盟時代》自開放預約以來話題不斷，人氣持續攀升，官方今宣布事前登錄人數正式突破 200 萬人，所有預約里程碑獎勵也已全數達成。開服當日玩家將可領取包含限定頭像框、大量養成資源、文明贊助券等多項實用獎勵，為帝國發展打下堅實基礎。

《文明帝國：同盟時代》本作延續系列一貫的自由策略風格，透過探索地圖、發展城邦、研發科技、進行外交與戰爭，在手機上實現真正的4X模擬體驗，特別針對行動裝置進行介面與操作優化，上手門檻降低。

而系列作中選定後固定的文明設定也不再是綁住玩家成王的條件。本作帶入「戰場領袖招募」的系統，讓玩家可自由抽取並搭配各位跨越時空、來自世界不同文明的傳奇領袖，開創屬於自己的帝國發展路線。

距離《文明帝國：同盟時代》正式開服僅剩最後7天，現在就加入事前預約，即可在開局領取獎勵，為帝國建設搶得先機。



