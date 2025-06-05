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系列賣破7000萬套《文明帝國7》登Switch 2！獨特功能、畫面曝光

記者楊智仁／綜合報導

《席德·梅爾的文明帝國VII》截至目前為止全球累計銷量超過 7300 萬套，是備受推崇經典策略遊戲，受到許多粉絲們好評又被稱為「精神時光屋」，如今《文明帝國7》馬上要在 6 月 5 日於 Nintendo Switch 2 平台推出，官方也趁勢公開宣傳影片。

▼《文明帝國7》將在 Switch 2 推出。（圖／翻攝自Steam） ▲▼《文明帝國7》大讚 Switch 2。（圖／翻攝自Steam）

《文明帝國7》在 4 月 Nintendo Direct 發表會上確認將登上 Switch 2，該作原於 2 月登上多平台（包含原版 Switch），做為這款 4X 策略系列最新作品，引入了不少新機制，例如重新設計的時代系統，以及可自由組合文明與領袖的功能。除了遊戲內容有所提升外，對於任天堂即將推出的新主機，《文明帝國7》製作人 Shirk 認為將帶來諸多好處。

Switch 2 搭載 Nvidia Tegra 晶片，使其圖形效能為原版 Switch 的 10 倍，Shirk 先前接受外媒訪問時便表示，Switch 2 效能表現讓開發團隊得以讓遊戲「看起來像中階 PC」，並補充「我們對 Switch 2 效能感到非常滿意」。如今在全新宣傳影片，說明相較於原先 Switch 版，Switch 2 版獨特功能與改進之處，包括支援 Joy-Con 2 滑鼠操控方式、提升畫面精細度、支援更大地圖尺寸、多人遊戲支援更多玩家，以及支援 GameChat 功能。

關鍵字：Switch 2

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